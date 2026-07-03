Football (Soccer) Scores and Results of Tercera División RFEF - Group 3 2026

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Tercera División RFEF - Group 3 Team List

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Gimnástica Torrelavega

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Laredo

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Tropezón

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Escobedo

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Guarnizo

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Vimenor

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Atlético Albericia

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Cayón

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Torina

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Bezana

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Castro

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Colindres

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Barquereño

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Cartes

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Selaya

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Montañas Pas

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Revilla

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Noja

Tercera División RFEF - Group 3 Stadiums

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Estadio Eusebio Arce

Escobedo de Camargo, Spain

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Campo Municipal Santa Ana

Torrelavega, Spain

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Estadio La Vidriera

Vioño de Piélagos, Spain

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Campo Riomar

Castro Urdiales, Spain

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Estadio Municipal

Revilla de Camargo, Spain

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Estadio Municipal Bárcena de Pie de Concha

Bárcena de Pie de Concha, Spain

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Estadio Fernando Astobiza

Sarón, Santa María de Cayón, Spain

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Campos del Carmen

Colindres, Spain

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Campo De Fútbol Municipal De Bezana

Santa Cruz de Bezana, Spain

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Estadio El Malecón

Torrelavega, Spain

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Campo La Caseta

Noja, Spain

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Campo de Fútbol El Ansar

Cartes, Spain

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Campo San Lorenzo

Laredo, Spain

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Estadio El Castañar

San Vicente de la Barquera, Spain

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Estadio El Pilar

Guarnizo, Spain

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Estadio Juan Hormaechea

Santander, Spain

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Estadio El Castañal

Selaya, Spain