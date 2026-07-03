Upcoming Football (Soccer) Matches of Tercera División RFEF - Group 3 2026
Matches not found
Tercera División RFEF - Group 3 Team List
Gimnástica Torrelavega
Laredo
Tropezón
Escobedo
Guarnizo
Vimenor
Atlético Albericia
Cayón
Torina
Bezana
Castro
Colindres
Barquereño
Cartes
Selaya
Montañas Pas
Revilla
Noja
Tercera División RFEF - Group 3 Stadiums
Estadio Eusebio Arce
Escobedo de Camargo, Spain
Campo Municipal Santa Ana
Torrelavega, Spain
Estadio La Vidriera
Vioño de Piélagos, Spain
Campo Riomar
Castro Urdiales, Spain
Estadio Municipal
Revilla de Camargo, Spain
Estadio Municipal Bárcena de Pie de Concha
Bárcena de Pie de Concha, Spain
Estadio Fernando Astobiza
Sarón, Santa María de Cayón, Spain
Campos del Carmen
Colindres, Spain
Campo De Fútbol Municipal De Bezana
Santa Cruz de Bezana, Spain
Estadio El Malecón
Torrelavega, Spain
Campo La Caseta
Noja, Spain
Campo de Fútbol El Ansar
Cartes, Spain
Campo San Lorenzo
Laredo, Spain
Estadio El Castañar
San Vicente de la Barquera, Spain
Estadio El Pilar
Guarnizo, Spain
Estadio Juan Hormaechea
Santander, Spain
Estadio El Castañal
Selaya, Spain