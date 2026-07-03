Football (Soccer) Scores and Results of 3. Lig - Play-offs 2026
Full Schedule
Matches not found
3. Lig - Play-offs Team List
Yeni Orduspor
Çorluspor 1947
Ayvalikgucu
Yeşilyurt Belediyespor
Yozgat Bld Bozokspor
Talasgücü Belediyespor
Eskişehirspor
Küçükçekmece Sinopspor
Balıkesirspor
Etimesgut SK
Bursa Yıldırımspor
Karsiyaka
Mazıdağı Fosfatspor
Silifke Belediyespor
Fatsa Belediyespor
Karadeniz Ereğli BSK
3. Lig - Play-offs Stadiums
Yeni Malatya Stadyumu
Malatya, Turkey
RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Kayseri, Turkey