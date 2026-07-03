Upcoming Football (Soccer) Matches of 3. Lig - Play-offs 2026

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Matches not found

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3. Lig - Play-offs Team List

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Yeni Orduspor

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Çorluspor 1947

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Ayvalikgucu

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Yeşilyurt Belediyespor

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Yozgat Bld Bozokspor

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Talasgücü Belediyespor

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Eskişehirspor

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Küçükçekmece Sinopspor

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Balıkesirspor

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Etimesgut SK

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Bursa Yıldırımspor

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Karsiyaka

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Mazıdağı Fosfatspor

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Silifke Belediyespor

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Fatsa Belediyespor

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Karadeniz Ereğli BSK

3. Lig - Play-offs Stadiums

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Yeni Malatya Stadyumu

Malatya, Turkey

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RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Kayseri, Turkey