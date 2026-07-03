Football (Soccer) Scores and Results of WPSL 2026
Matches not found
WPSL Team List
Pensacola W
Sporting CT
Milwaukee Torrent W
Oklahoma City
FC Premier Women
Keystone
So Cal Union
Austin Rise W
Cleveland Internationals
Columbus Eagles
Lou Fusz Athletic
Portland Thorns II
SJEB
California Storm
Decatur
NoCo Rain W
Salvo
Utah Surf W
La Roca
Reading United W
San Diego Strikers
Utah Avalanche W
Jacksonville Armada W
McLean
Port City NC W
SouthStar
PA Classics
Bavarian United W
Beach W
Clarkstown
Merrimack Valley Hawks
San Diego Dons
865 Alliance W
Florida Premier
Green Bay Glory
LA Krewe Rush
Rebels Chula Vista
Royals AZ
St. Croix Legacy
Sunflower State
West Florida Flames W
Chicago House W
Delaware Ospreys
Desert Dreams
Real Central NJ
SC del Sol
Colorado Pride
Penn Fusion SA
Spokane SC Shadow
Kansas City SG
Dallas
Davis W
Monmouth W
Rhode Island Rogues
Brooklyn City
Carolina W
Chattanooga W
FC Pride W
Fresno Freeze
Greater Toledo
HEX Tempest
Minnesota Thunder
Philadelphia Ukrainians
PSD Academy
SUSA W
Dayton
Lamorinda United
MN Bliss
New York Shockers W
Peoria City
PrimeTime
Nashville Rhythm
TN Tempo W
Wichita W
Arlington Blue W
Hattiesburg W
Pensacola Academy
STA
Arlington Red W
Downtown United
Florida Roots
Gulf Coast United
Niagara 1812
So Cal Eagles
TLH Reckoning W
Tucson W
Westside Metros W
Albion San Diego W
El Paso Surf
LVU Rush
San Diego Parceiro
Shreveport United
Arizona Arsenal W
BC United NY W
Union 10 W
Futbolera Select
Mississippi Blues
New York Athletic
San Francisco Nighthawks
West-Mont United W
WFC Charlotte W
Albany Rush W
Gulf Coast Dutch Lions
Mankato
Rochester New York
San Ramon
Seminole Ice
City SC W
Force New York
Georgia Impact
Indios Denver
Missouri Reign
North Carolina W
Vancouver Victory W
Alexandria Reds W
Griffins
Milwaukee City W
Napa Valley 1839 W
Iron Rose
Minnesota Dutch Lions
UK FC W
Fort Worth Vaqueras
Atlanta Fire W
Baton Rouge United W
Joy
KC Courage
MetaSport
Side FC 92
SoCal Dutch Lions W
Beadling W
Corktown
FC Birmingham
Manitou
North Port Fusion
Soda City W
UFA Gunners W
Chicago KICS
Seattle Reign II
Corinthians W
Erie
Jackson Ignite
Fever
New York Dutch Lions
San Francisco Elite
AGC W
Colorado Blizzard
Hershey
Junction
PHX Heat
Kingston Capitals
LA Surf
WPSL Stadiums
Pathfinder FC Field
Pleasant Valley, New York, USA
Rider University Field
Lawrenceville, New Jersey, USA
W.O. Barnes Stadium
River Oaks, Texas, USA
Hart Park
Milwaukee, Wisconsin, USA
West Chester United Soccer Club
West Chester, Pennsylvania, USA
Historic Crew Stadium
Columbus, Ohio, USA
Hardin Valley Academy
Knoxville, Tennessee, USA
Dobson Field
Buffalo, New York, USA
RCTC Stadium
Rochester, Minnesota, USA
Ukrainian American Sport Center
North Wales, Pennsylvania, USA
Arrow Field at Clinton High School
Clinton, Mississippi, USA
Mean Green Soccer Stadium
Denton, Texas, USA
Afrim’s Sports Park
Colonie, New York, USA
Dietz Stadium
Kingston, New York, USA
Spooky Nook Sports Lancaster
Manheim, Pennsylvania, USA
Bavarian Soccer Park
Glendale, Wisconsin, USA
Providence Park
Portland, Oregon, USA
Kezar Stadium
San Francisco, California, USA
Ranger Stadium Drew University
Madison, New Jersey, USA
Zions Bank Stadium
Herriman, Utah, USA
Shea Stadium
Peoria, Illinois, USA
Paradise Coast Sports Complex
Naples, Florida, USA
Evergreen Sports Complex
Leesburg, Virginia, USA
Whittier College Field
Whittier, California, USA
Episcopal High School Hummel Bowl Stadium
Alexandria, Virginia, USA
Hershey High School Soccer Stadium
Hershey, Pennsylvania, USA
Dodd Stadium
Napa, California, USA
Limerick Field
Alexandria, Virginia, USA
CSA Ortho Carolina Soccer Complex
Pineville, North Carolina, USA
Chase Stadium
Fort Lauderdale, Florida, USA
House Park
Austin, Texas, USA
Kino North Stadium
Tucson, Arizona, USA
Finley Stadium
Chattanooga, Tennessee, USA