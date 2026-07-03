Tomorrow WPSL Football Matches

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Matches not found

TomorrowYesterday

WPSL Team List

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Pensacola W

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Sporting CT

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Milwaukee Torrent W

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Oklahoma City

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FC Premier Women

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Keystone

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So Cal Union

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Austin Rise W

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Cleveland Internationals

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Columbus Eagles

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Lou Fusz Athletic

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Portland Thorns II

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SJEB

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California Storm

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Decatur

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NoCo Rain W

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Salvo

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Utah Surf W

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La Roca

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Reading United W

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San Diego Strikers

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Utah Avalanche W

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Jacksonville Armada W

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McLean

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Port City NC W

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SouthStar

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PA Classics

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Bavarian United W

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Beach W

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Clarkstown

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Merrimack Valley Hawks

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San Diego Dons

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865 Alliance W

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Florida Premier

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Green Bay Glory

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LA Krewe Rush

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Rebels Chula Vista

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Royals AZ

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St. Croix Legacy

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Sunflower State

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West Florida Flames W

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Chicago House W

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Delaware Ospreys

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Desert Dreams

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Real Central NJ

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SC del Sol

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Colorado Pride

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Penn Fusion SA

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Spokane SC Shadow

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Kansas City SG

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Dallas

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Davis W

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Monmouth W

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Rhode Island Rogues

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Brooklyn City

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Carolina W

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Chattanooga W

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FC Pride W

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Fresno Freeze

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Greater Toledo

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HEX Tempest

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Minnesota Thunder

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Philadelphia Ukrainians

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PSD Academy

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SUSA W

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Dayton

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Lamorinda United

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MN Bliss

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New York Shockers W

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Peoria City

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PrimeTime

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Nashville Rhythm

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TN Tempo W

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Wichita W

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Arlington Blue W

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Hattiesburg W

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Pensacola Academy

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STA

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Arlington Red W

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Downtown United

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Florida Roots

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Gulf Coast United

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Niagara 1812

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So Cal Eagles

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TLH Reckoning W

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Tucson W

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Westside Metros W

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Albion San Diego W

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El Paso Surf

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LVU Rush

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San Diego Parceiro

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Shreveport United

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Arizona Arsenal W

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BC United NY W

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Union 10 W

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Futbolera Select

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Mississippi Blues

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New York Athletic

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San Francisco Nighthawks

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West-Mont United W

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WFC Charlotte W

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Albany Rush W

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Gulf Coast Dutch Lions

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Mankato

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Rochester New York

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San Ramon

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Seminole Ice

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City SC W

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Force New York

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Georgia Impact

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Indios Denver

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Missouri Reign

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North Carolina W

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Vancouver Victory W

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Alexandria Reds W

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Griffins

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Milwaukee City W

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Napa Valley 1839 W

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Iron Rose

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Minnesota Dutch Lions

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UK FC W

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Fort Worth Vaqueras

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Atlanta Fire W

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Baton Rouge United W

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Joy

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KC Courage

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MetaSport

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Side FC 92

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SoCal Dutch Lions W

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Beadling W

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Corktown

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FC Birmingham

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Manitou

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North Port Fusion

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Soda City W

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UFA Gunners W

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Chicago KICS

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Seattle Reign II

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Corinthians W

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Erie

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Jackson Ignite

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Fever

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New York Dutch Lions

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San Francisco Elite

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AGC W

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Colorado Blizzard

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Hershey

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Junction

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PHX Heat

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Kingston Capitals

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LA Surf

WPSL Stadiums

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Pathfinder FC Field

Pleasant Valley, New York, USA

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Rider University Field

Lawrenceville, New Jersey, USA

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W.O. Barnes Stadium

River Oaks, Texas, USA

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Hart Park

Milwaukee, Wisconsin, USA

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West Chester United Soccer Club

West Chester, Pennsylvania, USA

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Historic Crew Stadium

Columbus, Ohio, USA

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Hardin Valley Academy

Knoxville, Tennessee, USA

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Dobson Field

Buffalo, New York, USA

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RCTC Stadium

Rochester, Minnesota, USA

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Ukrainian American Sport Center

North Wales, Pennsylvania, USA

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Arrow Field at Clinton High School

Clinton, Mississippi, USA

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Mean Green Soccer Stadium

Denton, Texas, USA

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Afrim’s Sports Park

Colonie, New York, USA

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Dietz Stadium

Kingston, New York, USA

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Spooky Nook Sports Lancaster

Manheim, Pennsylvania, USA

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Bavarian Soccer Park

Glendale, Wisconsin, USA

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Providence Park

Portland, Oregon, USA

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Kezar Stadium

San Francisco, California, USA

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Ranger Stadium Drew University

Madison, New Jersey, USA

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Zions Bank Stadium

Herriman, Utah, USA

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Shea Stadium

Peoria, Illinois, USA

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Paradise Coast Sports Complex

Naples, Florida, USA

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Evergreen Sports Complex

Leesburg, Virginia, USA

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Whittier College Field

Whittier, California, USA

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Episcopal High School Hummel Bowl Stadium

Alexandria, Virginia, USA

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Hershey High School Soccer Stadium

Hershey, Pennsylvania, USA

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Dodd Stadium

Napa, California, USA

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Limerick Field

Alexandria, Virginia, USA

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CSA Ortho Carolina Soccer Complex

Pineville, North Carolina, USA

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Chase Stadium

Fort Lauderdale, Florida, USA

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House Park

Austin, Texas, USA

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Kino North Stadium

Tucson, Arizona, USA

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Finley Stadium

Chattanooga, Tennessee, USA