08 Jul
America MG U17 vs Atletico GO U17
Brasileiro U17
America MG U17
0
Atletico GO U17
0
NS
Athletico PR U17 vs Botafogo U17
Brasileiro U17
Athletico PR U17
0
Botafogo U17
0
NS
Bahia U17 vs Gremio U17
Brasileiro U17
Bahia U17
0
Gremio U17
0
NS
Corinthians U17 vs Palmeiras U17
Brasileiro U17
Corinthians U17
0
Palmeiras U17
0
NS
Cruzeiro U17 vs Internacional U17
Brasileiro U17
Cruzeiro U17
0
Internacional U17
0
NS
Flamengo RJ U17 vs Vitoria U17
Brasileiro U17
Flamengo RJ U17
0
Vitoria U17
0
NS
Fortaleza U17 vs Atlético Mineiro U17
Brasileiro U17
Fortaleza U17
0
Atlético Mineiro U17
0
NS
Juventude U17 vs Santos U17
Brasileiro U17
Juventude U17
0
Santos U17
0
NS
Sao Paulo U17 vs RB Bragantino U17
Brasileiro U17
Sao Paulo U17
0
RB Bragantino U17
0
NS
Vasco U17 vs Fluminense U17
Brasileiro U17
Vasco U17
0
Fluminense U17
0
NS