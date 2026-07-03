Upcoming Football (Soccer) Matches of Copa Paulista 2026

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Full Schedule

20 Jul

UpcomingMarília vs Grêmio Prudente

Marília vs Grêmio Prudente

Copa Paulista

Estadio Bento de Abreu, Sao Paulo

Marília

Marília

0

Grêmio Prudente

Grêmio Prudente

0

NS

26 Jul

UpcomingJuventus vs Paulista

Juventus vs Paulista

Copa Paulista

Estadio Rua Javari, Sao Paulo

Juventus

Juventus

0

PAU

PAU

0

NS

27 Jul

UpcomingGrêmio Prudente vs Bandeirante SP

Grêmio Prudente vs Bandeirante SP

Copa Paulista

Estadio Paulo Constantino, Presidente Prudente

Grêmio Prudente

Grêmio Prudente

0

Bandeirante SP

Bandeirante SP

0

NS

UpcomingNoroeste vs União São João

Noroeste vs União São João

Copa Paulista

Estadio Alfredo de Castilho, Bauru

Noroeste

Noroeste

0

União São João

União São João

0

NS

UpcomingXV de Piracicaba vs Comercial

XV de Piracicaba vs Comercial

Copa Paulista

Estadio Municipal Barao de Serra Negra, Piracicaba

NOV

NOV

0

COM

COM

0

NS

UpcomingSão José EC vs EC São Bernardo

São José EC vs EC São Bernardo

Copa Paulista

Estadio Martins Pereira, Sao Jose dos Campos

São José EC

São José EC

0

NAR

NAR

0

NS

02 Aug

UpcomingJuventus vs Primavera SP

Juventus vs Primavera SP

Copa Paulista

Estadio Rua Javari, Sao Paulo

Juventus

Juventus

0

Primavera SP

Primavera SP

0

NS

03 Aug

UpcomingGrêmio Prudente vs Linense

Grêmio Prudente vs Linense

Copa Paulista

Estadio Paulo Constantino, Presidente Prudente

Grêmio Prudente

Grêmio Prudente

0

LIN

LIN

0

NS

UpcomingXV de Piracicaba vs Noroeste

XV de Piracicaba vs Noroeste

Copa Paulista

Estadio Municipal Barao de Serra Negra, Piracicaba

NOV

NOV

0

Noroeste

Noroeste

0

NS

10 Aug

UpcomingMarília vs Bandeirante SP

Marília vs Bandeirante SP

Copa Paulista

Estadio Bento de Abreu, Sao Paulo

Marília

Marília

0

Bandeirante SP

Bandeirante SP

0

NS

UpcomingNoroeste vs XV de Piracicaba

Noroeste vs XV de Piracicaba

Copa Paulista

Estadio Alfredo de Castilho, Bauru

Noroeste

Noroeste

0

NOV

NOV

0

NS

UpcomingSão José EC vs Santo André

São José EC vs Santo André

Copa Paulista

Estadio Martins Pereira, Sao Jose dos Campos

São José EC

São José EC

0

SAN

SAN

0

NS

17 Aug

UpcomingMarília vs Linense

Marília vs Linense

Copa Paulista

Estadio Bento de Abreu, Sao Paulo

Marília

Marília

0

LIN

LIN

0

NS

22 Aug

UpcomingGrêmio Prudente vs Marília

Grêmio Prudente vs Marília

Copa Paulista

Estadio Paulo Constantino, Presidente Prudente

Grêmio Prudente

Grêmio Prudente

0

Marília

Marília

0

NS

UpcomingJuventus vs Oeste

Juventus vs Oeste

Copa Paulista

Estadio Rua Javari, Sao Paulo

Juventus

Juventus

0

OES

OES

0

NS

UpcomingNoroeste vs Comercial

Noroeste vs Comercial

Copa Paulista

Estadio Alfredo de Castilho, Bauru

Noroeste

Noroeste

0

COM

COM

0

NS

UpcomingXV de Piracicaba vs União São João

XV de Piracicaba vs União São João

Copa Paulista

Estadio Municipal Barao de Serra Negra, Piracicaba

NOV

NOV

0

União São João

União São João

0

NS

UpcomingSão José EC vs São Caetano

São José EC vs São Caetano

Copa Paulista

Estadio Martins Pereira, Sao Jose dos Campos

São José EC

São José EC

0

CAE

CAE

0

NS

TomorrowYesterday