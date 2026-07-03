19 Jul
São Caetano vs São José EC
Copa Paulista
CAE
0
São José EC
0
NS
Copa Paulista
CAE
0
São José EC
0
NS
Copa Paulista
Bandeirante SP
0
LIN
0
NS
Copa Paulista
COM
0
Noroeste
0
NS
Copa Paulista
NAR
0
SAN
0
NS
Copa Paulista
Estadio Bento de Abreu, Sao Paulo
Marília
0
Grêmio Prudente
0
NS
Copa Paulista
OES
0
Juventus
0
NS
Copa Paulista
PAU
0
Primavera SP
0
NS
Copa Paulista
União São João
0
NOV
0
NS
Copa Paulista
Estadio Rua Javari, Sao Paulo
Juventus
0
PAU
0
NS
Copa Paulista
Estadio Paulo Constantino, Presidente Prudente
Grêmio Prudente
0
Bandeirante SP
0
NS
Copa Paulista
LIN
0
Marília
0
NS
Copa Paulista
Estadio Alfredo de Castilho, Bauru
Noroeste
0
União São João
0
NS
Copa Paulista
Estadio Municipal Barao de Serra Negra, Piracicaba
NOV
0
COM
0
NS
Copa Paulista
Indaiatuba
Primavera SP
0
OES
0
NS
Copa Paulista
SAN
0
CAE
0
NS
Copa Paulista
Estadio Martins Pereira, Sao Jose dos Campos
São José EC
0
NAR
0
NS
Copa Paulista
Estadio Rua Javari, Sao Paulo
Juventus
0
Primavera SP
0
NS
Copa Paulista
CAE
0
NAR
0
NS
Copa Paulista
Bandeirante SP
0
Marília
0
NS
Copa Paulista
COM
0
União São João
0
NS
Copa Paulista
Estadio Paulo Constantino, Presidente Prudente
Grêmio Prudente
0
LIN
0
NS
Copa Paulista
PAU
0
OES
0
NS
Copa Paulista
Estadio Municipal Barao de Serra Negra, Piracicaba
NOV
0
Noroeste
0
NS
Copa Paulista
SAN
0
São José EC
0
NS
Copa Paulista
NAR
0
CAE
0
NS
Copa Paulista
LIN
0
Grêmio Prudente
0
NS
Copa Paulista
Estadio Bento de Abreu, Sao Paulo
Marília
0
Bandeirante SP
0
NS
Copa Paulista
Estadio Alfredo de Castilho, Bauru
Noroeste
0
NOV
0
NS
Copa Paulista
OES
0
PAU
0
NS
Copa Paulista
Indaiatuba
Primavera SP
0
Juventus
0
NS
Copa Paulista
Estadio Martins Pereira, Sao Jose dos Campos
São José EC
0
SAN
0
NS
Copa Paulista
União São João
0
COM
0
NS
Copa Paulista
CAE
0
SAN
0
NS
Copa Paulista
Bandeirante SP
0
Grêmio Prudente
0
NS
Copa Paulista
COM
0
NOV
0
NS
Copa Paulista
NAR
0
São José EC
0
NS
Copa Paulista
Estadio Bento de Abreu, Sao Paulo
Marília
0
LIN
0
NS
Copa Paulista
OES
0
Primavera SP
0
NS
Copa Paulista
PAU
0
Juventus
0
NS
Copa Paulista
União São João
0
Noroeste
0
NS
Copa Paulista
Estadio Paulo Constantino, Presidente Prudente
Grêmio Prudente
0
Marília
0
NS
Copa Paulista
Estadio Rua Javari, Sao Paulo
Juventus
0
OES
0
NS
Copa Paulista
LIN
0
Bandeirante SP
0
NS
Copa Paulista
Estadio Alfredo de Castilho, Bauru
Noroeste
0
COM
0
NS
Copa Paulista
Estadio Municipal Barao de Serra Negra, Piracicaba
NOV
0
União São João
0
NS
Copa Paulista
Indaiatuba
Primavera SP
0
PAU
0
NS
Copa Paulista
SAN
0
NAR
0
NS
Copa Paulista
Estadio Martins Pereira, Sao Jose dos Campos
São José EC
0
CAE
0
NS