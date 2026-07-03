23 Jul
Atletico-MG vs Bahia
Serie A
MRV Arena, Belo Horizonte
ATL
0
BAH
0
NS
Botafogo vs Santos
Serie A
Estadio Olimpico Nilton Santos, Rio de Janeiro
BOT
0
SAN
0
NS
Chapecoense-sc vs Flamengo
Serie A
CHA
0
FLA
0
NS
Corinthians vs remo
Serie A
Neo Quimica Arena, Sao Paulo
COR
0
REM
0
NS
Coritiba vs Palmeiras
Serie A
Curitiba
COR
0
PAL
0
NS
Fluminense vs RB Bragantino
Serie A
Rio de Janeiro
FLU
0
BRA
0
NS
Internacional vs Cruzeiro
Serie A
Porto Alegre
INT
0
CRU
0
NS
Mirassol vs Gremio
Serie A
Mirassol
Mirassol
0
GRE
0
NS
Sao Paulo vs Atletico Paranaense
Serie A
Estadio Do MorumBIS, Sao Paulo
SAO
0
ATL
0
NS
Vitoria vs Vasco DA Gama
Serie A
Barradao, Salvador
VIT
0
VAS
0
NS