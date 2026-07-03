Upcoming Football (Soccer) Matches of Serie A 2026

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Full Schedule

23 Jul

UpcomingAtletico-MG vs Bahia

Atletico-MG vs Bahia

Serie A

MRV Arena, Belo Horizonte

ATL

ATL

0

BAH

BAH

0

NS

UpcomingBotafogo vs Santos

Botafogo vs Santos

Serie A

Estadio Olimpico Nilton Santos, Rio de Janeiro

BOT

BOT

0

SAN

SAN

0

NS

UpcomingCorinthians vs remo

Corinthians vs remo

Serie A

Neo Quimica Arena, Sao Paulo

COR

COR

0

REM

REM

0

NS

UpcomingSao Paulo vs Atletico Paranaense

Sao Paulo vs Atletico Paranaense

Serie A

Estadio Do MorumBIS, Sao Paulo

SAO

SAO

0

ATL

ATL

0

NS

UpcomingVitoria vs Vasco DA Gama

Vitoria vs Vasco DA Gama

Serie A

Barradao, Salvador

VIT

VIT

0

VAS

VAS

0

NS

27 Jul

UpcomingAtletico Paranaense vs Internacional

Atletico Paranaense vs Internacional

Serie A

Arena da Baixada, Curitiba

ATL

ATL

0

INT

INT

0

NS

UpcomingBahia vs Corinthians

Bahia vs Corinthians

Serie A

Arena Fonte Nova, Salvador

BAH

BAH

0

COR

COR

0

NS

UpcomingPalmeiras vs Atletico-MG

Palmeiras vs Atletico-MG

Serie A

Allianz Parque, Sao Paulo

PAL

PAL

0

ATL

ATL

0

NS

Upcomingremo vs Vitoria

remo vs Vitoria

Serie A

Estadio Evandro Almeida, Belem

REM

REM

0

VIT

VIT

0

NS

UpcomingSantos vs Chapecoense-sc

Santos vs Chapecoense-sc

Serie A

Estadio Urbano Caldeira, Santos

SAN

SAN

0

CHA

CHA

0

NS

30 Jul

UpcomingAtletico-MG vs RB Bragantino

Atletico-MG vs RB Bragantino

Serie A

MRV Arena, Belo Horizonte

ATL

ATL

0

BRA

BRA

0

NS

UpcomingBotafogo vs Gremio

Botafogo vs Gremio

Serie A

Estadio Olimpico Nilton Santos, Rio de Janeiro

BOT

BOT

0

GRE

GRE

0

NS

UpcomingCorinthians vs Atletico Paranaense

Corinthians vs Atletico Paranaense

Serie A

Neo Quimica Arena, Sao Paulo

COR

COR

0

ATL

ATL

0

NS

UpcomingSao Paulo vs Santos

Sao Paulo vs Santos

Serie A

Estadio Do MorumBIS, Sao Paulo

SAO

SAO

0

SAN

SAN

0

NS

UpcomingVitoria vs Palmeiras

Vitoria vs Palmeiras

Serie A

Barradao, Salvador

VIT

VIT

0

PAL

PAL

0

NS

10 Aug

UpcomingBahia vs Vasco DA Gama

Bahia vs Vasco DA Gama

Serie A

Arena Fonte Nova, Salvador

BAH

BAH

0

VAS

VAS

0

NS

UpcomingBotafogo vs Fluminense

Botafogo vs Fluminense

Serie A

Estadio Olimpico Nilton Santos, Rio de Janeiro

BOT

BOT

0

FLU

FLU

0

NS

UpcomingPalmeiras vs Internacional

Palmeiras vs Internacional

Serie A

Allianz Parque, Sao Paulo

PAL

PAL

0

INT

INT

0

NS

Upcomingremo vs Atletico-MG

remo vs Atletico-MG

Serie A

Estadio Evandro Almeida, Belem

REM

REM

0

ATL

ATL

0

NS

UpcomingSantos vs Atletico Paranaense

Santos vs Atletico Paranaense

Serie A

Estadio Urbano Caldeira, Santos

SAN

SAN

0

ATL

ATL

0

NS

17 Aug

UpcomingAtletico Paranaense vs RB Bragantino

Atletico Paranaense vs RB Bragantino

Serie A

Arena da Baixada, Curitiba

ATL

ATL

0

BRA

BRA

0

NS

UpcomingAtletico-MG vs Gremio

Atletico-MG vs Gremio

Serie A

MRV Arena, Belo Horizonte

ATL

ATL

0

GRE

GRE

0

NS

UpcomingCorinthians vs Cruzeiro

Corinthians vs Cruzeiro

Serie A

Neo Quimica Arena, Sao Paulo

COR

COR

0

CRU

CRU

0

NS

UpcomingSao Paulo vs Coritiba

Sao Paulo vs Coritiba

Serie A

Estadio Do MorumBIS, Sao Paulo

SAO

SAO

0

COR

COR

0

NS

UpcomingVitoria vs Botafogo

Vitoria vs Botafogo

Serie A

Barradao, Salvador

VIT

VIT

0

BOT

BOT

0

NS

TomorrowYesterday

Serie A Team List

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Palmeiras

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Flamengo

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Fluminense

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Atletico Paranaense

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RB Bragantino

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Coritiba

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Sao Paulo

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Botafogo

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Cruzeiro

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Atletico-MG

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Bahia

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Corinthians

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Gremio

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Vasco DA Gama

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Vitoria

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Internacional

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Mirassol

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Santos

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remo

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Chapecoense-sc

Serie A Stadiums

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Estádio Nilton Santos

Rio de Janeiro, Brazil