Upcoming Football (Soccer) Matches of Serie D 2026

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Matches not found

TomorrowYesterday

Serie D Team List

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Gama

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America-RN

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Capital Brasilia

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Guaporé

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ABC

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Treze

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Blumenau

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Nacional AM

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Uberlandia

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XV de Piracicaba

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Água Santa

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Águia de Marabá

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Cianorte

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Marcílio Dias

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Araguaína

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ASA

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Juazeirense

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Democrata GV

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Iguatu

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CSA

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Ferroviario

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Independência

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Manauara

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Piauí

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Serra Branca

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Trem

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Cascavel

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CRAC

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Jacuipense

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Porto BA

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Porto Velho

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Portuguesa

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Aparecidense

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Luverdense

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Manaus FC

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Primavera MG

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Santa Catarina

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São Luiz

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Sousa

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Vitória ES

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Parnahyba

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Maracanã

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Goiatuba EC

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Monte Roraima

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Portuguesa RJ

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Tombense

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Brasiliense

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Fluminense PI

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Independiente FSJ

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Ipatinga

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Joinville

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Maguary PE

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Mixto

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Moto Club

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Rio Branco ES

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Sampaio Correa

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Sao Raimundo

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Sergipe

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Tirol/CEFAT

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América RJ

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Brasil DE Pelotas

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Ceilândia

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CFRJ / Maricá

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Ivinhema

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Noroeste

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Nova Iguaçu

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Sampaio Corrêa RJ

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União Rondonópolis

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Uniclinic Atletico Clube

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CSE

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Galvez

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Altos

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Pouso Alegre

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Central SC

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Sao Jose

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Tocantinópolis

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Tuna Luso

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ABECAT Ouvidorense

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Imperatriz

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Operario Ferroviario

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Retrô

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Velo Clube

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Madureira

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Oratório

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Azuriz

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CEOV Operário

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Decisão

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Guarany de Bagé

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Atlético Alagoinhas

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Lagarto

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Real Noroeste

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IAPE

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GAS

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Inhumas

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Laguna

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Humaitá