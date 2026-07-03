Upcoming Football (Soccer) Matches of Bundesliga 2026
Matches not found
Bundesliga Team List
Bayern München
Borussia Dortmund
RB Leipzig
VfB Stuttgart
1899 Hoffenheim
Bayer Leverkusen
SC Freiburg
FC Augsburg
Eintracht Frankfurt
FSV Mainz 05
Borussia Mönchengladbach
Hamburger SV
Union Berlin
1. FC Köln
Werder Bremen
VfL Wolfsburg
1. FC Heidenheim
FC St. Pauli
SC Paderborn 07
Bundesliga Stadiums
Stadion An der Alten Försterei
Berlin, Germany
MEWA ARENA
Mainz, Germany
BayArena
Leverkusen, Germany
SIGNAL IDUNA PARK
Dortmund, Germany
Allianz Arena
München, Germany
VOLKSWAGEN ARENA
Wolfsburg, Germany
MHPArena
Stuttgart, Germany
RheinEnergieStadion
Köln, Germany
BORUSSIA-PARK
Mönchengladbach, Germany
Deutsche Bank Park
Frankfurt am Main, Germany
PreZero Arena
Sinsheim, Germany
Millerntor-Stadion
Hamburg, Germany
Voith-Arena
Heidenheim an der Brenz, Germany
Volksparkstadion
Hamburg, Germany
Red Bull Arena
Leipzig, Germany
WWK Arena
Augsburg, Germany
Europa-Park Stadion
Freiburg im Breisgau, Germany