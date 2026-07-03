International Football League Tournament Schedule

NameStart dateEnd date
Asian Cup 2027Jan 07, 2027Jan 20, 2027
World Cup - U17 2026Nov 19, 2026Nov 25, 2026
World Cup - U17 - Women 2026Oct 17, 2026Oct 23, 2026
UEFA Nations League 2026Sep 24, 2026Nov 17, 2026
Leagues Cup 2026Aug 04, 2026Aug 14, 2026
UEFA U19 Championship 2026Jun 28, 2026Jul 05, 2026
World Cup 2026Jun 11, 2026Jun 28, 2026
ASEAN Championship U19 2025Jun 01, 2026Jun 09, 2026
Tournoi Maurice Revello 2026May 31, 2026Jun 11, 2026
UEFA U17 Championship 2026May 25, 2026Jun 09, 2026
CAF Cup of Nations - U17 2026May 13, 2026May 28, 2026
UEFA U17 Championship - Women 2026May 04, 2026May 17, 2026
AFC U17 Asian Cup - Women 2025May 01, 2026May 17, 2026
All-Island Cup - Women 2026Apr 04, 2026May 30, 2026
CONMEBOL - U17 2026Apr 03, 2026Apr 19, 2026
CONMEBOL - UEFA Finalissima 2026Mar 27, 2026Mar 27, 2026
World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs 2026Mar 26, 2026Mar 31, 2026

FIFA Series 2026

Mar 25, 2026Mar 31, 2026
Africa Cup of Nations - Qualification 2027Mar 25, 2026Mar 28, 2027
UEFA U19 Championship - Qualification 2027Mar 24, 2026Jun 09, 2026
Youth Viareggio Cup 2026Mar 09, 2026Mar 23, 2026
CONMEBOL Libertadores U20 2026Mar 07, 2026Mar 22, 2026
CONMEBOL Sudamericana 2026Mar 03, 2026May 29, 2026
Asian Cup Women 2026Mar 01, 2026Mar 21, 2026
SheBelieves Cup 2026Mar 01, 2026Mar 07, 2026

CONCACAF U20 - Qualification 2025

Feb 23, 2026Aug 02, 2026
CONCACAF U20 2026Feb 23, 2026Aug 02, 2026
CONMEBOL Recopa 2026Feb 20, 2026Feb 27, 2026
CONMEBOL Libertadores 2026Feb 04, 2026May 29, 2026
CONMEBOL U20 Femenino 2026Feb 04, 2026Feb 28, 2026
CONCACAF Champions League 2026Feb 04, 2026May 30, 2026
OFC Champions League 2026Jan 30, 2026Aug 16, 2026
The Atlantic Cup 2026Jan 25, 2026Feb 06, 2026
CONCACAF Women U17 2027Jan 24, 2026Feb 03, 2026
UAE-Qatar - Super Cup 2026Jan 22, 2026Jan 25, 2026

OFC Pro League 2026

Jan 17, 2026May 24, 2026

Serie Rio De La Plata 2026

Jan 11, 2026Jan 27, 2026
Friendlies Women 2026Jan 11, 2026Jun 10, 2026
AFC U23 Asian Cup 2025Jan 06, 2026Jan 24, 2026
Friendlies Clubs 2026Jan 03, 2026Aug 15, 2026

Kings World Cup Nations 2026

Jan 03, 2026Jan 17, 2026
Friendlies 2026Jan 01, 2026Jul 11, 2026
Africa Cup of Nations 2025Dec 21, 2025Jan 18, 2026

Arabian Gulf Cup U23 2026

Dec 04, 2025Dec 16, 2025
Southeast Asian Games 2025Dec 03, 2025Dec 18, 2025
World Cup - Women - Qualification Europe 2027Nov 28, 2025Jun 09, 2026
World Cup - Women - Qualification Concacaf 2026Nov 27, 2025Apr 18, 2026
Arab Cup 2025Nov 25, 2025Dec 18, 2025
AFC U17 Asian Cup 2026Nov 22, 2025May 22, 2026

CONCACAF Series 2026

Nov 12, 2025Mar 30, 2026
CAF Women's Champions League 2025Nov 08, 2025Nov 21, 2025

CONMEBOL Nations League Women 2025

Oct 24, 2025Jun 09, 2026
CAF Super Cup 2025Oct 18, 2025Oct 18, 2025

FIFA Women Champions Cup 2026

Oct 08, 2025Feb 01, 2026
Campeones Cup 2025Oct 02, 2025Oct 02, 2025
CONMEBOL Libertadores Femenina 2025Oct 02, 2025Oct 18, 2025
UEFA U17 Championship - Qualification 2026Oct 01, 2025Jun 09, 2026
AGCFF Gulf Champions League 2025Sep 30, 2025Apr 23, 2026
World Cup - U20 2025Sep 27, 2025Oct 19, 2025
UEFA Youth League 2025Sep 16, 2025Apr 20, 2026
CAF Confederation Cup 2025Sep 16, 2025May 16, 2026
CAF Champions League 2025Sep 16, 2025May 24, 2026

FIFA Intercontinental Cup 2025

Sep 14, 2025Dec 17, 2025

UEFA Europa Cup - Women 2025

Sep 10, 2025May 02, 2026
U20 Elite League 2025Sep 04, 2025Mar 31, 2026
King's Cup 2025Sep 04, 2025Sep 07, 2025
AFC U23 Asian Cup - Qualification 2026Sep 03, 2025Sep 09, 2025
CECAFA Club Cup 2026Sep 02, 2025Sep 15, 2025
CAFA Nations Cup 2025Aug 29, 2025Sep 08, 2025
Premier League International Cup 2025Aug 27, 2025May 13, 2026
AFC Women's Champions League 2025Aug 25, 2025May 23, 2026
CONCACAF Caribbean Club Championship 2025Aug 20, 2025Dec 03, 2025
CONCACAF W Champions Cup 2025Aug 20, 2025May 24, 2026
UEFA Super Cup 2025Aug 13, 2025Aug 13, 2025
AFC Champions League Two 2025Aug 13, 2025May 16, 2026
AFC Champions League Elite 2025Aug 12, 2025Apr 25, 2026
AFC Challenge League 2025Aug 12, 2025May 13, 2026
Emirates Cup 2025Aug 09, 2025Aug 09, 2025
ASEAN Club Championship 2025Aug 08, 2025May 27, 2026

Asean Championship Women 2025

Aug 06, 2025Aug 13, 2025

AFC U20 Asian Cup - Women 2025

Aug 06, 2025Apr 18, 2026
African Nations Championship 2024Aug 02, 2025Aug 30, 2025
UEFA Champions League Women 2025Jul 30, 2025May 23, 2026
CONCACAF Central American Cup 2025Jul 30, 2025Dec 04, 2025
CONCACAF Caribbean Club Shield 2025Jul 26, 2025Aug 03, 2025
COTIF Tournament 2025Jul 20, 2025Jul 30, 2025
ASEAN Championship U23 2025Jul 14, 2025Jul 21, 2025
Copa America Femenina 2025Jul 12, 2025Aug 02, 2025
UEFA Europa League 2025Jul 10, 2025May 20, 2026
UEFA Europa Conference League 2025Jul 08, 2025May 27, 2026
UEFA Champions League 2025Jul 08, 2025May 30, 2026
EAFF E-1 Football Championship 2025Jul 07, 2025Jul 15, 2025
Africa Cup of Nations - Women 2024Jul 05, 2025Jul 26, 2025
COSAFA U20 Championship 2025Jul 04, 2025Jul 13, 2025
UEFA Championship - Women 2025Jul 02, 2025Jul 27, 2025
Asian Cup Women - Qualification 2026Jun 23, 2025Jul 19, 2025
FIFA Club World Cup 2025Jun 15, 2025Jul 13, 2025
CONCACAF Gold Cup 2025Jun 15, 2025Jul 06, 2025
UEFA U19 Championship - Women 2025Jun 15, 2025Jun 27, 2025
UEFA U21 Championship 2025Jun 11, 2025Jun 28, 2025
UEFA U21 Championship - Qualification 2027Jun 05, 2025Oct 06, 2026
COSAFA Cup 2025Jun 04, 2025Jun 15, 2025

FIFA Club World Cup - Play-In 2025

Jun 01, 2025Jun 01, 2025
CONCACAF Women U20 2025May 29, 2025Jun 03, 2025
CONMEBOL - U17 Femenino 2025Apr 30, 2025May 23, 2025
Africa Cup of Nations U20 2025Apr 27, 2025May 18, 2025
World Cup - Qualification Europe 2024Mar 21, 2025Mar 31, 2026
CONCACAF Gold Cup - Qualification 2025Mar 21, 2025Mar 26, 2025
WAFF Championship U23 2025Mar 19, 2025Mar 25, 2025
UEFA Nations League - Women 2025Feb 21, 2025Dec 02, 2025
AFC U20 Asian Cup 2025Feb 12, 2025Mar 01, 2025
CONCACAF U17 2025Feb 07, 2025Feb 17, 2025
Sudamericano U20 2025Jan 23, 2025Feb 16, 2025
UAE-Qatar - Super Shield 2025Jan 18, 2025Jan 18, 2025
Gulf Cup of Nations 2024Dec 21, 2024Jan 04, 2025
EAFF E-1 Football Championship - Qualification 2025Dec 08, 2024Dec 17, 2024
African Nations Championship - Qualification 2024Oct 25, 2024May 09, 2025
AFC U17 Asian Cup - Qualification 2024Oct 19, 2024Oct 27, 2024
ASEAN Championship 2024Oct 08, 2024Jan 05, 2025
CECAFA U20 Championship 2024Oct 06, 2024Oct 20, 2024
AFC U20 Asian Cup - Qualification 2024Sep 21, 2024Sep 29, 2024
World Cup - Qualification Oceania 2026Sep 05, 2024Mar 24, 2025
Asian Cup - Qualification 2024Sep 05, 2024Mar 31, 2026
CONCACAF Nations League 2024Sep 04, 2024Mar 24, 2025
World Cup - U20 - Women 2024Aug 31, 2024Sep 22, 2024
Olympics Women 2024Jul 25, 2024Aug 10, 2024
Olympics Men 2024Jul 24, 2024Aug 09, 2024
OFC U19 Championship 2024Jul 04, 2024Jul 18, 2024
Copa America 2024Jun 21, 2024Jul 15, 2024
Euro Championship 2024Jun 14, 2024Jul 14, 2024
Baltic Cup 2024Jun 08, 2024Jun 11, 2024

Olympics - Intercontinental Play-offs 2024

May 09, 2024May 09, 2024
UEFA Championship - Women - Qualification 2025Apr 05, 2024Dec 03, 2024
World Cup - Qualification CONCACAF 2026Mar 22, 2024Nov 19, 2025
OFC Nations Cup 2024Mar 20, 2024Jun 30, 2024
All Africa Games 2023Mar 07, 2024Mar 22, 2024
CONCACAF Gold Cup - Women 2024Feb 21, 2024Mar 11, 2024
CONMEBOL - Pre-Olympic Tournament 2024Jan 20, 2024Feb 11, 2024
Tipsport Malta Cup 2024Jan 10, 2024Jan 15, 2024

EAFF E-1 Football Championship - Women 2025

Nov 30, 2023Jul 16, 2025
Pacific Games 2023Nov 17, 2023Dec 01, 2023
World Cup - Qualification Africa 2023Nov 15, 2023Nov 16, 2025

Pan American Games 2023

Oct 23, 2023Nov 04, 2023
African Football League 2023Oct 20, 2023Nov 11, 2023
World Cup - Qualification Asia 2026Oct 12, 2023Nov 18, 2025
CONCACAF Gold Cup - Qualification - Women 2024Sep 20, 2023Feb 17, 2024
Asian Games 2022Sep 19, 2023Oct 07, 2023
World Cup - Qualification South America 2026Sep 07, 2023Sep 09, 2025
World Cup - Women 2023Jul 20, 2023Aug 20, 2023
UEFA - CONMEBOL - Club Challenge 2023Jul 19, 2023Jul 19, 2023
Olympics Women - Qualification CAF 2024Jul 10, 2023Apr 09, 2024
CAC Games 2022Jun 28, 2023Jul 07, 2023
CAF U23 Cup of Nations 2023Jun 24, 2023Jul 08, 2023
SAFF Championship 2023Jun 21, 2023Jul 04, 2023
Olympics Women - Qualification Asia 2024Apr 01, 2023Feb 28, 2024
Euro Championship - Qualification 2023Mar 23, 2023Mar 26, 2024
Arab Club Champions Cup 2023Mar 02, 2023Aug 12, 2023
South American Youth Games 2022Oct 04, 2022Oct 12, 2022
Africa U23 Cup of Nations - Qualification 2022Sep 21, 2022Mar 28, 2023
International Champions Cup - Women 2022Aug 18, 2022Aug 21, 2022
Islamic Solidarity Games 2022Aug 08, 2022Aug 16, 2022
CONCACAF League 2022Jul 27, 2022Nov 03, 2022
Arab Championship - U20 2022Jul 20, 2022Aug 07, 2022
Mediterranean Games 2022Jun 26, 2022Jul 05, 2022
Kirin Cup 2022Jun 10, 2022Jun 14, 2022
Algarve Cup 2021Feb 16, 2022Feb 23, 2022
CECAFA Senior Challenge Cup 2021Jul 18, 2021Jul 30, 2021
International Champions Cup 2019Jul 17, 2019Aug 10, 2019
Premier League Asia Trophy 2019Jul 17, 2019Jul 20, 2019
Olympics Men - Qualification Concacaf 2020Jul 17, 2019Mar 31, 2021
China Cup 2019Mar 21, 2019Mar 25, 2019
CONCACAF Nations League - Qualification 2018Sep 06, 2018Mar 25, 2019
Confederations Cup 2017Jun 17, 2017Jul 02, 2017
Copa Centroamericana 2016Jan 13, 2017Jan 22, 2017
Caribbean Cup 2016Mar 22, 2016Jun 25, 2017
AFC Challenge Cup 2014Mar 02, 2013May 30, 2014