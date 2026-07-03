International Football League Tournament Schedule
|Name
|Start date
|End date
|Asian Cup 2027
|Jan 07, 2027
|Jan 20, 2027
|World Cup - U17 2026
|Nov 19, 2026
|Nov 25, 2026
|World Cup - U17 - Women 2026
|Oct 17, 2026
|Oct 23, 2026
|UEFA Nations League 2026
|Sep 24, 2026
|Nov 17, 2026
|Leagues Cup 2026
|Aug 04, 2026
|Aug 14, 2026
|UEFA U19 Championship 2026
|Jun 28, 2026
|Jul 05, 2026
|World Cup 2026
|Jun 11, 2026
|Jun 28, 2026
|ASEAN Championship U19 2025
|Jun 01, 2026
|Jun 09, 2026
|Tournoi Maurice Revello 2026
|May 31, 2026
|Jun 11, 2026
|UEFA U17 Championship 2026
|May 25, 2026
|Jun 09, 2026
|CAF Cup of Nations - U17 2026
|May 13, 2026
|May 28, 2026
|UEFA U17 Championship - Women 2026
|May 04, 2026
|May 17, 2026
|AFC U17 Asian Cup - Women 2025
|May 01, 2026
|May 17, 2026
|All-Island Cup - Women 2026
|Apr 04, 2026
|May 30, 2026
|CONMEBOL - U17 2026
|Apr 03, 2026
|Apr 19, 2026
|CONMEBOL - UEFA Finalissima 2026
|Mar 27, 2026
|Mar 27, 2026
|World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs 2026
|Mar 26, 2026
|Mar 31, 2026
FIFA Series 2026
|Mar 25, 2026
|Mar 31, 2026
|Africa Cup of Nations - Qualification 2027
|Mar 25, 2026
|Mar 28, 2027
|UEFA U19 Championship - Qualification 2027
|Mar 24, 2026
|Jun 09, 2026
|Youth Viareggio Cup 2026
|Mar 09, 2026
|Mar 23, 2026
|CONMEBOL Libertadores U20 2026
|Mar 07, 2026
|Mar 22, 2026
|CONMEBOL Sudamericana 2026
|Mar 03, 2026
|May 29, 2026
|Asian Cup Women 2026
|Mar 01, 2026
|Mar 21, 2026
|SheBelieves Cup 2026
|Mar 01, 2026
|Mar 07, 2026
CONCACAF U20 - Qualification 2025
|Feb 23, 2026
|Aug 02, 2026
|CONCACAF U20 2026
|Feb 23, 2026
|Aug 02, 2026
|CONMEBOL Recopa 2026
|Feb 20, 2026
|Feb 27, 2026
|CONMEBOL Libertadores 2026
|Feb 04, 2026
|May 29, 2026
|CONMEBOL U20 Femenino 2026
|Feb 04, 2026
|Feb 28, 2026
|CONCACAF Champions League 2026
|Feb 04, 2026
|May 30, 2026
|OFC Champions League 2026
|Jan 30, 2026
|Aug 16, 2026
|The Atlantic Cup 2026
|Jan 25, 2026
|Feb 06, 2026
|CONCACAF Women U17 2027
|Jan 24, 2026
|Feb 03, 2026
|UAE-Qatar - Super Cup 2026
|Jan 22, 2026
|Jan 25, 2026
OFC Pro League 2026
|Jan 17, 2026
|May 24, 2026
Serie Rio De La Plata 2026
|Jan 11, 2026
|Jan 27, 2026
|Friendlies Women 2026
|Jan 11, 2026
|Jun 10, 2026
|AFC U23 Asian Cup 2025
|Jan 06, 2026
|Jan 24, 2026
|Friendlies Clubs 2026
|Jan 03, 2026
|Aug 15, 2026
Kings World Cup Nations 2026
|Jan 03, 2026
|Jan 17, 2026
|Friendlies 2026
|Jan 01, 2026
|Jul 11, 2026
|Africa Cup of Nations 2025
|Dec 21, 2025
|Jan 18, 2026
Arabian Gulf Cup U23 2026
|Dec 04, 2025
|Dec 16, 2025
|Southeast Asian Games 2025
|Dec 03, 2025
|Dec 18, 2025
|World Cup - Women - Qualification Europe 2027
|Nov 28, 2025
|Jun 09, 2026
|World Cup - Women - Qualification Concacaf 2026
|Nov 27, 2025
|Apr 18, 2026
|Arab Cup 2025
|Nov 25, 2025
|Dec 18, 2025
|AFC U17 Asian Cup 2026
|Nov 22, 2025
|May 22, 2026
CONCACAF Series 2026
|Nov 12, 2025
|Mar 30, 2026
|CAF Women's Champions League 2025
|Nov 08, 2025
|Nov 21, 2025
CONMEBOL Nations League Women 2025
|Oct 24, 2025
|Jun 09, 2026
|CAF Super Cup 2025
|Oct 18, 2025
|Oct 18, 2025
FIFA Women Champions Cup 2026
|Oct 08, 2025
|Feb 01, 2026
|Campeones Cup 2025
|Oct 02, 2025
|Oct 02, 2025
|CONMEBOL Libertadores Femenina 2025
|Oct 02, 2025
|Oct 18, 2025
|UEFA U17 Championship - Qualification 2026
|Oct 01, 2025
|Jun 09, 2026
|AGCFF Gulf Champions League 2025
|Sep 30, 2025
|Apr 23, 2026
|World Cup - U20 2025
|Sep 27, 2025
|Oct 19, 2025
|UEFA Youth League 2025
|Sep 16, 2025
|Apr 20, 2026
|CAF Confederation Cup 2025
|Sep 16, 2025
|May 16, 2026
|CAF Champions League 2025
|Sep 16, 2025
|May 24, 2026
FIFA Intercontinental Cup 2025
|Sep 14, 2025
|Dec 17, 2025
UEFA Europa Cup - Women 2025
|Sep 10, 2025
|May 02, 2026
|U20 Elite League 2025
|Sep 04, 2025
|Mar 31, 2026
|King's Cup 2025
|Sep 04, 2025
|Sep 07, 2025
|AFC U23 Asian Cup - Qualification 2026
|Sep 03, 2025
|Sep 09, 2025
|CECAFA Club Cup 2026
|Sep 02, 2025
|Sep 15, 2025
|CAFA Nations Cup 2025
|Aug 29, 2025
|Sep 08, 2025
|Premier League International Cup 2025
|Aug 27, 2025
|May 13, 2026
|AFC Women's Champions League 2025
|Aug 25, 2025
|May 23, 2026
|CONCACAF Caribbean Club Championship 2025
|Aug 20, 2025
|Dec 03, 2025
|CONCACAF W Champions Cup 2025
|Aug 20, 2025
|May 24, 2026
|UEFA Super Cup 2025
|Aug 13, 2025
|Aug 13, 2025
|AFC Champions League Two 2025
|Aug 13, 2025
|May 16, 2026
|AFC Champions League Elite 2025
|Aug 12, 2025
|Apr 25, 2026
|AFC Challenge League 2025
|Aug 12, 2025
|May 13, 2026
|Emirates Cup 2025
|Aug 09, 2025
|Aug 09, 2025
|ASEAN Club Championship 2025
|Aug 08, 2025
|May 27, 2026
Asean Championship Women 2025
|Aug 06, 2025
|Aug 13, 2025
AFC U20 Asian Cup - Women 2025
|Aug 06, 2025
|Apr 18, 2026
|African Nations Championship 2024
|Aug 02, 2025
|Aug 30, 2025
|UEFA Champions League Women 2025
|Jul 30, 2025
|May 23, 2026
|CONCACAF Central American Cup 2025
|Jul 30, 2025
|Dec 04, 2025
|CONCACAF Caribbean Club Shield 2025
|Jul 26, 2025
|Aug 03, 2025
|COTIF Tournament 2025
|Jul 20, 2025
|Jul 30, 2025
|ASEAN Championship U23 2025
|Jul 14, 2025
|Jul 21, 2025
|Copa America Femenina 2025
|Jul 12, 2025
|Aug 02, 2025
|UEFA Europa League 2025
|Jul 10, 2025
|May 20, 2026
|UEFA Europa Conference League 2025
|Jul 08, 2025
|May 27, 2026
|UEFA Champions League 2025
|Jul 08, 2025
|May 30, 2026
|EAFF E-1 Football Championship 2025
|Jul 07, 2025
|Jul 15, 2025
|Africa Cup of Nations - Women 2024
|Jul 05, 2025
|Jul 26, 2025
|COSAFA U20 Championship 2025
|Jul 04, 2025
|Jul 13, 2025
|UEFA Championship - Women 2025
|Jul 02, 2025
|Jul 27, 2025
|Asian Cup Women - Qualification 2026
|Jun 23, 2025
|Jul 19, 2025
|FIFA Club World Cup 2025
|Jun 15, 2025
|Jul 13, 2025
|CONCACAF Gold Cup 2025
|Jun 15, 2025
|Jul 06, 2025
|UEFA U19 Championship - Women 2025
|Jun 15, 2025
|Jun 27, 2025
|UEFA U21 Championship 2025
|Jun 11, 2025
|Jun 28, 2025
|UEFA U21 Championship - Qualification 2027
|Jun 05, 2025
|Oct 06, 2026
|COSAFA Cup 2025
|Jun 04, 2025
|Jun 15, 2025
FIFA Club World Cup - Play-In 2025
|Jun 01, 2025
|Jun 01, 2025
|CONCACAF Women U20 2025
|May 29, 2025
|Jun 03, 2025
|CONMEBOL - U17 Femenino 2025
|Apr 30, 2025
|May 23, 2025
|Africa Cup of Nations U20 2025
|Apr 27, 2025
|May 18, 2025
|World Cup - Qualification Europe 2024
|Mar 21, 2025
|Mar 31, 2026
|CONCACAF Gold Cup - Qualification 2025
|Mar 21, 2025
|Mar 26, 2025
|WAFF Championship U23 2025
|Mar 19, 2025
|Mar 25, 2025
|UEFA Nations League - Women 2025
|Feb 21, 2025
|Dec 02, 2025
|AFC U20 Asian Cup 2025
|Feb 12, 2025
|Mar 01, 2025
|CONCACAF U17 2025
|Feb 07, 2025
|Feb 17, 2025
|Sudamericano U20 2025
|Jan 23, 2025
|Feb 16, 2025
|UAE-Qatar - Super Shield 2025
|Jan 18, 2025
|Jan 18, 2025
|Gulf Cup of Nations 2024
|Dec 21, 2024
|Jan 04, 2025
|EAFF E-1 Football Championship - Qualification 2025
|Dec 08, 2024
|Dec 17, 2024
|African Nations Championship - Qualification 2024
|Oct 25, 2024
|May 09, 2025
|AFC U17 Asian Cup - Qualification 2024
|Oct 19, 2024
|Oct 27, 2024
|ASEAN Championship 2024
|Oct 08, 2024
|Jan 05, 2025
|CECAFA U20 Championship 2024
|Oct 06, 2024
|Oct 20, 2024
|AFC U20 Asian Cup - Qualification 2024
|Sep 21, 2024
|Sep 29, 2024
|World Cup - Qualification Oceania 2026
|Sep 05, 2024
|Mar 24, 2025
|Asian Cup - Qualification 2024
|Sep 05, 2024
|Mar 31, 2026
|CONCACAF Nations League 2024
|Sep 04, 2024
|Mar 24, 2025
|World Cup - U20 - Women 2024
|Aug 31, 2024
|Sep 22, 2024
|Olympics Women 2024
|Jul 25, 2024
|Aug 10, 2024
|Olympics Men 2024
|Jul 24, 2024
|Aug 09, 2024
|OFC U19 Championship 2024
|Jul 04, 2024
|Jul 18, 2024
|Copa America 2024
|Jun 21, 2024
|Jul 15, 2024
|Euro Championship 2024
|Jun 14, 2024
|Jul 14, 2024
|Baltic Cup 2024
|Jun 08, 2024
|Jun 11, 2024
Olympics - Intercontinental Play-offs 2024
|May 09, 2024
|May 09, 2024
|UEFA Championship - Women - Qualification 2025
|Apr 05, 2024
|Dec 03, 2024
|World Cup - Qualification CONCACAF 2026
|Mar 22, 2024
|Nov 19, 2025
|OFC Nations Cup 2024
|Mar 20, 2024
|Jun 30, 2024
|All Africa Games 2023
|Mar 07, 2024
|Mar 22, 2024
|CONCACAF Gold Cup - Women 2024
|Feb 21, 2024
|Mar 11, 2024
|CONMEBOL - Pre-Olympic Tournament 2024
|Jan 20, 2024
|Feb 11, 2024
|Tipsport Malta Cup 2024
|Jan 10, 2024
|Jan 15, 2024
EAFF E-1 Football Championship - Women 2025
|Nov 30, 2023
|Jul 16, 2025
|Pacific Games 2023
|Nov 17, 2023
|Dec 01, 2023
|World Cup - Qualification Africa 2023
|Nov 15, 2023
|Nov 16, 2025
Pan American Games 2023
|Oct 23, 2023
|Nov 04, 2023
|African Football League 2023
|Oct 20, 2023
|Nov 11, 2023
|World Cup - Qualification Asia 2026
|Oct 12, 2023
|Nov 18, 2025
|CONCACAF Gold Cup - Qualification - Women 2024
|Sep 20, 2023
|Feb 17, 2024
|Asian Games 2022
|Sep 19, 2023
|Oct 07, 2023
|World Cup - Qualification South America 2026
|Sep 07, 2023
|Sep 09, 2025
|World Cup - Women 2023
|Jul 20, 2023
|Aug 20, 2023
|UEFA - CONMEBOL - Club Challenge 2023
|Jul 19, 2023
|Jul 19, 2023
|Olympics Women - Qualification CAF 2024
|Jul 10, 2023
|Apr 09, 2024
|CAC Games 2022
|Jun 28, 2023
|Jul 07, 2023
|CAF U23 Cup of Nations 2023
|Jun 24, 2023
|Jul 08, 2023
|SAFF Championship 2023
|Jun 21, 2023
|Jul 04, 2023
|Olympics Women - Qualification Asia 2024
|Apr 01, 2023
|Feb 28, 2024
|Euro Championship - Qualification 2023
|Mar 23, 2023
|Mar 26, 2024
|Arab Club Champions Cup 2023
|Mar 02, 2023
|Aug 12, 2023
|South American Youth Games 2022
|Oct 04, 2022
|Oct 12, 2022
|Africa U23 Cup of Nations - Qualification 2022
|Sep 21, 2022
|Mar 28, 2023
|International Champions Cup - Women 2022
|Aug 18, 2022
|Aug 21, 2022
|Islamic Solidarity Games 2022
|Aug 08, 2022
|Aug 16, 2022
|CONCACAF League 2022
|Jul 27, 2022
|Nov 03, 2022
|Arab Championship - U20 2022
|Jul 20, 2022
|Aug 07, 2022
|Mediterranean Games 2022
|Jun 26, 2022
|Jul 05, 2022
|Kirin Cup 2022
|Jun 10, 2022
|Jun 14, 2022
|Algarve Cup 2021
|Feb 16, 2022
|Feb 23, 2022
|CECAFA Senior Challenge Cup 2021
|Jul 18, 2021
|Jul 30, 2021
|International Champions Cup 2019
|Jul 17, 2019
|Aug 10, 2019
|Premier League Asia Trophy 2019
|Jul 17, 2019
|Jul 20, 2019
|Olympics Men - Qualification Concacaf 2020
|Jul 17, 2019
|Mar 31, 2021
|China Cup 2019
|Mar 21, 2019
|Mar 25, 2019
|CONCACAF Nations League - Qualification 2018
|Sep 06, 2018
|Mar 25, 2019
|Confederations Cup 2017
|Jun 17, 2017
|Jul 02, 2017
|Copa Centroamericana 2016
|Jan 13, 2017
|Jan 22, 2017
|Caribbean Cup 2016
|Mar 22, 2016
|Jun 25, 2017
|AFC Challenge Cup 2014
|Mar 02, 2013
|May 30, 2014