Upcoming Football (Soccer) Matches of Campionato Primavera - 1 2026
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Campionato Primavera - 1 Team List
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Cesena U20
Bologna U20
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Parma U20
Roma U20
Juventus U20
Atalanta U20
Lecce U20
Genoa U20
Milan U20
Hellas Verona U20
Torino U20
Cagliari U20
Lazio U20
Sassuolo U20
Monza U20
Napoli U20
Frosinone U20
Cremonese U20
Frosinone
Napoli
Parma
Campionato Primavera - 1 Stadiums
Stadio Mirko Fersini
Formello, Italy
Stadio Valentino Mazzola
Orbassano, Italy
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara, Italy
Centro Sportivo Luigi Berlusconi
Monza, Italy
Centro Sportivo Parma FC
Collecchio, Italy
Stadio Carillo Pesenti Pigna
Alzano Lombardo, Italy
Centro Sportivo Romagna Centro
Martorano di Cesena, Italy
Centro Sportivo Fulvio Bernardini
Trigoria Alta, Italy
Stadio Tre Fontane
Roma, Italy
Stadio Comunale
Caravaggio, Italy
Juventus Training Center
Vinovo, Italy
Sinergy Stadium
Verona, Italy
Centro Sportivo Crespellano
Crespellano, Italy
Stadio Curva Fiesole - Viola Park
Bagno a Ripoli, Italy
Centro Sportivo Giovanni Arvedi
Cremona, Italy
KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti
Milano, Italy
Campo Sportivo San Pietro in Lama
San Pietro in Lama, Italy
Stadio Enzo Ricci
Sassuolo, Italy
Stadio Ernesto Breda
Sesto San Giovanni, Italy
Campioni d'Italia 1969/70 Asseminello
Cagliari, Italy
Stadio Ennio Tardini
Parma, Italy
Stadio La Sciorba
Genova, Italy