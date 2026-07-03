Upcoming Football (Soccer) Matches of Tercera División RFEF - Group 6 2026
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Matches not found
Tercera División RFEF - Group 6 Team List
Saguntino
Villarreal III
Castellonense
Levante II
La Nucía
Buñol
Vall de Uxó
Ontinyent 1931
Soneja
Torrellano
Roda
Hércules II
Jove Español
Atzeneta
Alzira
Crevillente
Utiel
RC Catarroja
Tercera División RFEF - Group 6 Stadiums
Estadio Municipal El Clariano
Ontinyent, Spain
Camp Poliesportiu Municipal Antonio Escuriet
Castelló, Spain
Estadio Camilo Cano
La Nucía, France
Estadio Muncipal La Celadilla
Utiel, Spain
Camp El Arco
Soneja, Spain
Estadio Luis Suñer Picó
Alzira, Spain
Ciudad Deportiva de San Vicente del Raspeig
San Vicente del Raspeig, Spain
Ciudad Deportiva del Villarreal
Villarreal, Spain
Polideportivo Isabel Fernández
Torrellano, Spain
Campo De Futbol El Regit
Atzeneta d'Albaida, Spain