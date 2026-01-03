H2h Karnataka vs Tripura First class Ranji Trophy 26.10.2026

First class

KAR
KAR
TRI
TRI
Karnataka vs Tripura

List a, Vijay Hazare Trophy

KARKarnataka

332

TRITripura

252

T20, Syed Mushtaq Ali Trophy

KARKarnataka

197

TRITripura

197