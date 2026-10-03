Squads Karnataka vs Tripura First class Ranji Trophy 26.10.2026

First class

KAR
KAR
TRI
TRI

Playing

KAR
KAR
TRI
TRI
First TeamSecond Team
Banik Joydeep

wicket keeper

Gopal Shreyas

all rounder

Jose Nikin

batsman

Debnath Arjun Kshitish

no information yet

Dey Babul Badal

no information yet

Krishna Kruthik

wicket keeper

Dey Rajat

batsman

KV Aneesh

batsman

Dutta Rana

all rounder

Nair Karun

batsman

Shetty Shikhar

no information yet

Saha Viki

batsman

Shrijith KL

wicket keeper

Venkatesh M

no information yet

Sarkar Sentu

no information yet

Sen Nirupam

wicket keeper

Bench

KAR
KAR
TRI
TRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet