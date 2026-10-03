Squads Karnataka vs Tripura First class Ranji Trophy 26.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Mayank
batsman
Banik Joydeep
wicket keeper
Gopal Shreyas
all rounder
Das Bikramkumar
batsman
Jose Nikin
batsman
Debnath Arjun Kshitish
no information yet
Kaverappa Vidwath
bowler
Debnath Bikramjit
batsman
Khan Mohsin
bowler
Dey Babul Badal
no information yet
Krishna Kruthik
wicket keeper
Dey Rajat
batsman
KV Aneesh
batsman
Dutta Rana
all rounder
Manohar Abhinav
batsman
Ghosh Subham
bowler
Nair Karun
batsman
Murasingh Manisankar
all rounder
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Paul Sankar
bowler
Shetty Abhilash
bowler
Paul Sridam
batsman
Shetty Shikhar
no information yet
Saha Viki
batsman
Shrijith KL
wicket keeper
Sarkar Abhijit
bowler
Venkatesh M
no information yet
Sarkar Sentu
no information yet
Vyshak Vijaykumar
bowler
Sen Nirupam
wicket keeper
Match has not started yet