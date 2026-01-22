H2h Punjab vs Saurashtra First class Ranji Trophy 24.01.2027

First class

PUN
PUN
SAU
SAU
Punjab vs Saurashtra

First class, Ranji Trophy

SAUSaurashtra

172 & 286

PUNPunjab

139 & 125

List a, Vijay Hazare Trophy

SAUSaurashtra

293

PUNPunjab

291