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Punjab vs Saurashtra
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H2h
H2h Punjab vs Saurashtra First class Ranji Trophy 24.01.2027
Jan 24, 2027
First class
PUN
04:00 AM
SAU
Upcoming
Match Details
Squads
H2H
Punjab vs Saurashtra
Jan 22, 2026
First class, Ranji Trophy
Saurashtra
172 & 286
Punjab
139 & 125
Jan 16, 2026
List a, Vijay Hazare Trophy
Saurashtra
293
Punjab
291