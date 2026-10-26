Squads Punjab vs Saurashtra First class Ranji Trophy 24.01.2027

First class

PUN
PUN
SAU
SAU

Playing

PUN
PUN
SAU
SAU
First TeamSecond Team
Arora Salil

wicket keeper

Bhut Parth

all rounder

Desai Harvik

wicket keeper

Gohel Tarang H

wicket keeper

Gohil Jay

batsman

Jadeja Aditya

no information yet

Malhotra Anmol

wicket keeper

Jadeja Ravindra

all rounder

Jani Chirag

all rounder

Pal Dhawan Sahaj Davinder

no information yet

Saharan Uday

all rounder

Mankad Prerak

all rounder

Singh Harnoor

no information yet

Singh Prabhsimran

wicket keeper

Singh Sanvir

all rounder

Bench

PUN
PUN
SAU
SAU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet