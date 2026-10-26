Squads Punjab vs Saurashtra First class Ranji Trophy 24.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Arora Salil
wicket keeper
Bhut Parth
all rounder
Brar Gurnoor
bowler
Desai Harvik
wicket keeper
Brar Harpreet
bowler
Gajjar Sammar
bowler
Chahal Emanjot Singh
bowler
Gohel Tarang H
wicket keeper
Chaudhary Anshul
batsman
Gohil Jay
batsman
Gill Shubman
batsman
Jadeja Aditya
no information yet
Malhotra Anmol
wicket keeper
Jadeja Ravindra
all rounder
Malhotra Vihaan
batsman
Jani Chirag
all rounder
Pal Dhawan Sahaj Davinder
no information yet
Kotak Hetvik
batsman
Saharan Uday
all rounder
Mankad Prerak
all rounder
Sidhu Jashanpreet Singh
batsman
Pandya Neel
bowler
Singh Gursimran
bowler
Panwar Ankur
bowler
Singh Harnoor
no information yet
Sakariya Chetan
bowler
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Unadkat Jaydev
bowler
Singh Ramandeep
batsman
Vasavada Arpit
batsman
Singh Sanvir
all rounder
Yadav Arth
bowler
Tandon Harjas Singh
all rounder
Yadav Umesh
bowler
Match has not started yet