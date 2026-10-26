Match details Punjab vs Saurashtra First class Ranji Trophy 24.01.2027

First class

PUN
PUN
SAU
SAU

Match Info

Match:Ranji Trophy 26/27
Date:Sunday, October 11, 2026 - Wednesday, March 03, 2027
Toss:no information yet
Time:Sunday, January 24, 2027 04:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Punjab Squad

PlayersArora Salil, Brar Gurnoor, Brar Harpreet, Chahal Emanjot Singh, Chaudhary Anshul, Gill Shubman, Malhotra Anmol, Malhotra Vihaan, Pal Dhawan Sahaj Davinder, Saharan Uday, Sidhu Jashanpreet Singh, Singh Gursimran, Singh Harnoor, Singh Prabhsimran, Singh Ramandeep, Singh Sanvir, Tandon Harjas Singh, Yadav Umesh
Benchno information yet

Saurashtra Squad

PlayersBhut Parth, Desai Harvik, Gajjar Sammar, Gohel Tarang H, Gohil Jay, Jadeja Aditya, Jadeja Ravindra, Jani Chirag, Kotak Hetvik, Mankad Prerak, Pandya Neel, Panwar Ankur, Sakariya Chetan, Unadkat Jaydev, Vasavada Arpit, Yadav Arth
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet