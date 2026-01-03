H2h Rajasthan vs Tamil Nadu First class Ranji Trophy 11.10.2026

First class

RAJ
RAJ
TAN
TAN
Rajasthan vs Tamil Nadu

List a, Vijay Hazare Trophy

RAJRajasthan

225

TANTamil Nadu

215

T20, Syed Mushtaq Ali Trophy

RAJRajasthan

170

TANTamil Nadu

169