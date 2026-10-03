Squads Rajasthan vs Tamil Nadu First class Ranji Trophy 11.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Khaleel
bowler
Achyuth CV
no information yet
Chahar Deepak
bowler
Ambrish RS
no information yet
Chahar Rahul
bowler
Chandrasekar DT
bowler
Changra Mohit
no information yet
G Ajitesh
wicket keeper
Chauhan Shiva
all rounder
Hemchudeshan Jeganathan
no information yet
Chelani Amol Sanjay
no information yet
Indrajith Baba
batsman
Choudhary Deepak
bowler
Jagadeesan Narayan
wicket keeper
Choudhary M
wicket keeper
Khan Shahrukh
batsman
Godara Sumit
batsman
Khumar R Vimal
all rounder
Hooda Deepak
all rounder
Nag H Trilok
bowler
Lomror Mahipal
all rounder
Paul Pradosh Ranjan
wicket keeper
Rathore Kunal Singh Ajay
wicket keeper
Sachin B
batsman
Roy Hrituraj
no information yet
Siddarth Andre
no information yet
Sharma Ashok
bowler
Singh Gurjapneet
all rounder
Sharma Kartik
no information yet
SR Athish
no information yet
Singh Jaideep
bowler
Vidyuth P
bowler
Singh Kukna Ajay
all rounder
Warrier Sandeep
bowler
Suthar Manav
bowler
Tomar Abhijeet
batsman
Match has not started yet