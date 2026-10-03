Squads Rajasthan vs Tamil Nadu First class Ranji Trophy 11.10.2026

First class

RAJ
RAJ
TAN
TAN

Playing

RAJ
RAJ
TAN
TAN
First TeamSecond Team
Achyuth CV

no information yet

Ambrish RS

no information yet

Changra Mohit

no information yet

G Ajitesh

wicket keeper

Chauhan Shiva

all rounder

Hemchudeshan Jeganathan

no information yet

Chelani Amol Sanjay

no information yet

Jagadeesan Narayan

wicket keeper

Choudhary M

wicket keeper

Khumar R Vimal

all rounder

Hooda Deepak

all rounder

Lomror Mahipal

all rounder

Paul Pradosh Ranjan

wicket keeper

Sachin B

batsman

Roy Hrituraj

no information yet

Siddarth Andre

no information yet

Singh Gurjapneet

all rounder

Sharma Kartik

no information yet

SR Athish

no information yet

Vidyuth P

bowler

Singh Kukna Ajay

all rounder

Bench

RAJ
RAJ
TAN
TAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet