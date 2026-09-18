H2h South Australia vs Western Australia First class Sheffield Shield 28.10.2026

First class

RED
RED
WEA
WEA
South Australia vs Western Australia

List a, One-Day Cup

WEAWestern Australia

238

REDSouth Australia

58

First class, Sheffield Shield

REDSouth Australia

WEAWestern Australia

First class, Sheffield Shield

WEAWestern Australia

REDSouth Australia

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