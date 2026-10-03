Match details South Australia vs Western Australia First class Sheffield Shield 28.10.2026

First class

RED
RED
WEA
WEA

Match Info

Match:Sheffield Shield 26/27
Date:Tuesday, October 06, 2026 - Thursday, March 25, 2027
Toss:no information yet
Time:Wednesday, October 28, 2026 12:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

South Australia Squad

PlayersAgar Wes, Brazell Kyle, Buckingham Jordan, Cahill Aidan, Carder Jake, Carey Alex, Conway Harry, Doggett Brendan, Drew Daniel, Fraser-McGurk Jake, Grant David, Head Travis, Higgins Isaac, Hunt Henry, Johnson Spencer, Kelly Thomas, Lehmann Jake, Manenti Benjamin, Matthias Harry, McAndrew Nathan John, McSweeney Nathan, Nielsen Harry, Pope Lloyd, Scott Liam, Smith Kelvin, Thornton Henry
Benchno information yet

Western Australia Squad

PlayersAgar Ashton, Bancroft Cameron, Behrendorff Jason, Cartwright Hilton, Connolly Cooper, Curtis Joel, Fanning Sam, Gannon Cameron, Goodwin Jayden, Green Cameron, Hardie Aaron, Haskett Liam, Inglis Josh, Jackson Bryce, Kelly Matthew, Marsh Mitchell, McKenzie Hamish, Morris Lance, Paris Joel, Philippe Josh, Richardson Jhye, Rocchiccioli Corey, Short D'Arcy, Stobo Charles, Stoinis Marcus, Turner Ashton, Whiteman Sam, Wyllie Teague
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet