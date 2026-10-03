Squads South Australia vs Western Australia First class Sheffield Shield 28.10.2026

First class

RED
RED
WEA
WEA

Playing

RED
RED
WEA
WEA
First TeamSecond Team
Agar Wes

bowler

Agar Ashton

all rounder

Brazell Kyle

all rounder

Cahill Aidan

all rounder

Connolly Cooper

all rounder

Carey Alex

wicket keeper

Curtis Joel

wicket keeper

Green Cameron

all rounder

Hardie Aaron

all rounder

Haskett Liam

all rounder

Inglis Josh

wicket keeper

Hunt Henry

batsman

Marsh Mitchell

all rounder

Philippe Josh

wicket keeper

McSweeney Nathan

all rounder

Nielsen Harry

wicket keeper

Short D'Arcy

all rounder

Scott Liam

all rounder

Stoinis Marcus

all rounder

Bench

RED
RED
WEA
WEA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet