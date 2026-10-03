Squads South Australia vs Western Australia First class Sheffield Shield 28.10.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Wes
bowler
Agar Ashton
all rounder
Brazell Kyle
all rounder
Bancroft Cameron
batsman
Buckingham Jordan
bowler
Behrendorff Jason
bowler
Cahill Aidan
all rounder
Cartwright Hilton
all rounder
Carder Jake
batsman
Connolly Cooper
all rounder
Carey Alex
wicket keeper
Curtis Joel
wicket keeper
Conway Harry
bowler
Fanning Sam
batsman
Doggett Brendan
bowler
Gannon Cameron
bowler
Drew Daniel
batsman
Goodwin Jayden
batsman
Fraser-McGurk Jake
batsman
Green Cameron
all rounder
Grant David
bowler
Hardie Aaron
all rounder
Head Travis
batsman
Haskett Liam
all rounder
Higgins Isaac
batsman
Inglis Josh
wicket keeper
Hunt Henry
batsman
Jackson Bryce
batsman
Johnson Spencer
bowler
Kelly Matthew
bowler
Kelly Thomas
batsman
Marsh Mitchell
all rounder
Lehmann Jake
batsman
McKenzie Hamish
bowler
Manenti Benjamin
bowler
Morris Lance
bowler
Matthias Harry
batsman
Paris Joel
bowler
McAndrew Nathan John
bowler
Philippe Josh
wicket keeper
McSweeney Nathan
all rounder
Richardson Jhye
bowler
Nielsen Harry
wicket keeper
Rocchiccioli Corey
bowler
Pope Lloyd
bowler
Short D'Arcy
all rounder
Scott Liam
all rounder
Stobo Charles
bowler
Smith Kelvin
batsman
Stoinis Marcus
all rounder
Thornton Henry
bowler
Turner Ashton
batsman
Match has not started yet