Highlights Queensland Bulls vs Tasmania Tigers List a One-Day Cup 16.11.2026

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BUL
BUL

(20 ov.) 96/5

TIG
TIG
20.4
.

Kuhnemann to Kerr, 0 runs

20.3
.

Kuhnemann to Kerr, 0 runs

20.2
.

Kuhnemann to Kerr, 0 runs

20.1
1

Kuhnemann to Burdon, 1 run

19.6
.

Stanlake to Kerr, 0 runs

19.5
3

Burdon defends for three runs.

19.4
.

Stanlake to Burdon, 0 runs

19.4
1

Stanlake to Burdon, wide

19.3
.

Stanlake to Burdon, 0 runs

19.2
.

Stanlake to Burdon, 0 runs

19.1
.

Stanlake to Burdon, 0 runs

18.6
.

Kuhnemann to Kerr, 0 runs

18.5
4

Kuhnemann to Kerr, 4 runs

18.4
.

Kuhnemann to Kerr, 0 runs

18.3
.

Kuhnemann to Kerr, 0 runs

18.2
.

Kuhnemann to Kerr, 0 runs

18.1
1

Kuhnemann to Burdon, 1 run

17.6
W

Owen to Peirson, appeal, wicket (caught - Peirson)

17.5
1

Owen to Burdon, 1 run

17.4
.

Owen to Burdon, 0 runs

17.3
1

Owen to Peirson, 1 run

17.2
.

Owen to Peirson, 0 runs

17.1
1

Owen to Burdon, 1 run

16.6
1

Kuhnemann to Burdon, 1 run

16.5
.

Kuhnemann to Burdon, 0 runs

16.4
4

Kuhnemann to Peirson, 4 runs

16.3
.

Kuhnemann to Peirson, 0 runs

16.2
1

Kuhnemann to Burdon, 1 run

16.1
.

Kuhnemann to Burdon, 0 runs

15.6
.

Owen to Peirson, 0 runs

15.5
1

Owen to Burdon, 1 run

15.4
.

0 runs

15.3
4

Owen to Peirson, 4 runs

15.2
2

Owen to Peirson, 2 runs

15.1
.

Owen to Peirson, 0 runs

14.6
.

Webster to Burdon, 0 runs

14.5
.

Webster to Burdon, 0 runs

14.4
1

Webster to Peirson, 1 run

14.3
4

Webster to Peirson, 4 runs

14.2
1

Webster to Burdon, 1 run

14.1
.

Webster to Burdon, 0 runs

13.6
2

Owen to Peirson, 2 runs

13.5
1

Owen to Burdon, 1 run

13.4
.

Owen to Burdon, 0 runs

13.3
1

Owen to Peirson, 1 run

13.2
W

Owen to Hearne, appeal, wicket (caught - Hearne)

13.1
1

Burdon defends for a run.

12.6
1

Bean to Burdon, 1 run

12.5
1

Bean to Hearne, 1 run

12.4
3

Bean to Burdon, 3 runs

12.3
.

Bean to Burdon, 0 runs

12.2
.

Bean to Burdon, 0 runs

12.1
.

Bean to Burdon, 0 runs

11.6
W

Webster to Labuschagne, appeal, wicket (bowled - Labuschagne)

11.5
.

Webster to Labuschagne, 0 runs

11.4
.

Webster to Labuschagne, 0 runs

11.3
.

Webster to Labuschagne, 0 runs

11.2
.

Webster to Labuschagne, 0 runs

11.1
.

Webster to Labuschagne, 0 runs

10.6
.

Bean to Burdon, 0 runs

10.5
.

Bean to Burdon, 0 runs

10.4
.

Bean to Burdon, 0 runs

10.3
2

Bean to Burdon, 2 runs

10.2
.

Bean to Burdon, 0 runs

10.1
1

Bean to Labuschagne, 1 run

9.6
.

Webster to Burdon, 0 runs

9.5
.

Webster to Burdon, 0 runs

9.4
2

Burdon defends for a couple of runs.

9.3
6

Webster to Burdon, 6 runs

9.2
.

Webster to Burdon, 0 runs

9.1
1

Webster to Labuschagne, 1 run

8.6
W

Stanlake to Clayton, appeal, wicket (caught - Clayton)

8.5
.

Stanlake to Clayton, 0 runs

8.4
4

Stanlake to Clayton, 4 runs

8.3
4

Stanlake to Clayton, 4 runs

8.2
1

Stanlake to Labuschagne, 1 run

8.1
1

Stanlake to Clayton, 1 run

8.1
1

Stanlake to Clayton, wide

7.6
1

Webster to Clayton, 1 run

7.5
.

Webster to Clayton, 0 runs

7.4
1lb

Webster to Labuschagne, leg bye, appeal

7.3
4

Webster to Labuschagne, 4 runs

7.2
.

Webster to Labuschagne, 0 runs

7.1
.

Webster to Labuschagne, 0 runs

6.6
.

Stanlake to Clayton, 0 runs

6.5
.

Stanlake to Clayton, 0 runs

6.4
.

Stanlake to Clayton, 0 runs

6.3
.

Stanlake to Clayton, 0 runs

6.2
4

Stanlake to Clayton, 4 runs

6.1
4

Stanlake to Clayton, 4 runs

5.6
.

Bean to Labuschagne, 0 runs

5.5
.

Bean to Labuschagne, 0 runs

5.4
.

Bean to Labuschagne, 0 runs

5.4
1

Bean to Labuschagne, wide

5.3
1

Bean to Clayton, 1 run

5.3
1

Bean to Clayton, wide

5.2
.

Bean to Clayton, appeal

5.1
.

Bean to Clayton, 0 runs

5.1
1

Bean to Clayton, wide

5.1
1

wide

4.6
1

Stanlake to Clayton, 1 run

4.5
.

Stanlake to Clayton, 0 runs

4.4
1

Stanlake to Labuschagne, 1 run

4.3
.

Stanlake to Labuschagne, 0 runs

4.2
1

Stanlake to Clayton, 1 run

4.1
.

Stanlake to Clayton, 0 runs

4.1
1

Stanlake to Clayton, wide

3.6
.

Bean to Labuschagne, 0 runs

3.5
.

Bean to Labuschagne, 0 runs

3.4
.

Bean to Labuschagne, 0 runs

3.3
.

Bean to Labuschagne, 0 runs

3.2
.

Bean to Labuschagne, 0 runs

3.1
.

Bean to Labuschagne, 0 runs

2.6
.

Stanlake to Clayton, 0 runs

2.5
.

Stanlake to Clayton, 0 runs

2.4
W

OUT! Run out. Weibgen plays a defensive stroke. He is then run out, following some good fielding by Kuhnemann.

2.3
1

Stanlake to Clayton, 1 run

2.2
.

Stanlake to Clayton, 0 runs

2.1
.

Stanlake to Clayton, 0 runs

1.6
4

Bean to Weibgen, 4 runs

1.5
1

Bean to Clayton, 1 run

1.4
1

Bean to Weibgen, 1 run

1.3
1

Bean to Clayton, 1 run

1.2
.

Bean to Clayton, 0 runs

1.1
.

Bean to Clayton, 0 runs

0.6
.

Stanlake to Weibgen, 0 runs

0.5
.

Stanlake to Weibgen, 0 runs

0.4
.

Stanlake to Weibgen, 0 runs

0.3
.

Stanlake to Weibgen, 0 runs

0.2
.

Stanlake to Weibgen, 0 runs

0.1
.

Stanlake to Weibgen, 0 runs