Highlights Queensland Bulls vs Tasmania Tigers List a One-Day Cup 16.11.2026
Kuhnemann to Kerr, 0 runs
Kuhnemann to Kerr, 0 runs
Kuhnemann to Kerr, 0 runs
Kuhnemann to Burdon, 1 run
Stanlake to Kerr, 0 runs
Burdon defends for three runs.
Stanlake to Burdon, 0 runs
Stanlake to Burdon, wide
Stanlake to Burdon, 0 runs
Stanlake to Burdon, 0 runs
Stanlake to Burdon, 0 runs
Kuhnemann to Kerr, 0 runs
Kuhnemann to Kerr, 4 runs
Kuhnemann to Kerr, 0 runs
Kuhnemann to Kerr, 0 runs
Kuhnemann to Kerr, 0 runs
Kuhnemann to Burdon, 1 run
Owen to Peirson, appeal, wicket (caught - Peirson)
Owen to Burdon, 1 run
Owen to Burdon, 0 runs
Owen to Peirson, 1 run
Owen to Peirson, 0 runs
Owen to Burdon, 1 run
Kuhnemann to Burdon, 1 run
Kuhnemann to Burdon, 0 runs
Kuhnemann to Peirson, 4 runs
Kuhnemann to Peirson, 0 runs
Kuhnemann to Burdon, 1 run
Kuhnemann to Burdon, 0 runs
Owen to Peirson, 0 runs
Owen to Burdon, 1 run
0 runs
Owen to Peirson, 4 runs
Owen to Peirson, 2 runs
Owen to Peirson, 0 runs
Webster to Burdon, 0 runs
Webster to Burdon, 0 runs
Webster to Peirson, 1 run
Webster to Peirson, 4 runs
Webster to Burdon, 1 run
Webster to Burdon, 0 runs
Owen to Peirson, 2 runs
Owen to Burdon, 1 run
Owen to Burdon, 0 runs
Owen to Peirson, 1 run
Owen to Hearne, appeal, wicket (caught - Hearne)
Burdon defends for a run.
Bean to Burdon, 1 run
Bean to Hearne, 1 run
Bean to Burdon, 3 runs
Bean to Burdon, 0 runs
Bean to Burdon, 0 runs
Bean to Burdon, 0 runs
Webster to Labuschagne, appeal, wicket (bowled - Labuschagne)
Webster to Labuschagne, 0 runs
Webster to Labuschagne, 0 runs
Webster to Labuschagne, 0 runs
Webster to Labuschagne, 0 runs
Webster to Labuschagne, 0 runs
Bean to Burdon, 0 runs
Bean to Burdon, 0 runs
Bean to Burdon, 0 runs
Bean to Burdon, 2 runs
Bean to Burdon, 0 runs
Bean to Labuschagne, 1 run
Webster to Burdon, 0 runs
Webster to Burdon, 0 runs
Burdon defends for a couple of runs.
Webster to Burdon, 6 runs
Webster to Burdon, 0 runs
Webster to Labuschagne, 1 run
Stanlake to Clayton, appeal, wicket (caught - Clayton)
Stanlake to Clayton, 0 runs
Stanlake to Clayton, 4 runs
Stanlake to Clayton, 4 runs
Stanlake to Labuschagne, 1 run
Stanlake to Clayton, 1 run
Stanlake to Clayton, wide
Webster to Clayton, 1 run
Webster to Clayton, 0 runs
Webster to Labuschagne, leg bye, appeal
Webster to Labuschagne, 4 runs
Webster to Labuschagne, 0 runs
Webster to Labuschagne, 0 runs
Stanlake to Clayton, 0 runs
Stanlake to Clayton, 0 runs
Stanlake to Clayton, 0 runs
Stanlake to Clayton, 0 runs
Stanlake to Clayton, 4 runs
Stanlake to Clayton, 4 runs
Bean to Labuschagne, 0 runs
Bean to Labuschagne, 0 runs
Bean to Labuschagne, 0 runs
Bean to Labuschagne, wide
Bean to Clayton, 1 run
Bean to Clayton, wide
Bean to Clayton, appeal
Bean to Clayton, 0 runs
Bean to Clayton, wide
wide
Stanlake to Clayton, 1 run
Stanlake to Clayton, 0 runs
Stanlake to Labuschagne, 1 run
Stanlake to Labuschagne, 0 runs
Stanlake to Clayton, 1 run
Stanlake to Clayton, 0 runs
Stanlake to Clayton, wide
Bean to Labuschagne, 0 runs
Bean to Labuschagne, 0 runs
Bean to Labuschagne, 0 runs
Bean to Labuschagne, 0 runs
Bean to Labuschagne, 0 runs
Bean to Labuschagne, 0 runs
Stanlake to Clayton, 0 runs
Stanlake to Clayton, 0 runs
OUT! Run out. Weibgen plays a defensive stroke. He is then run out, following some good fielding by Kuhnemann.
Stanlake to Clayton, 1 run
Stanlake to Clayton, 0 runs
Stanlake to Clayton, 0 runs
Bean to Weibgen, 4 runs
Bean to Clayton, 1 run
Bean to Weibgen, 1 run
Bean to Clayton, 1 run
Bean to Clayton, 0 runs
Bean to Clayton, 0 runs
Stanlake to Weibgen, 0 runs
Stanlake to Weibgen, 0 runs
Stanlake to Weibgen, 0 runs
Stanlake to Weibgen, 0 runs
Stanlake to Weibgen, 0 runs
Stanlake to Weibgen, 0 runs