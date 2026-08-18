Squads Queensland Bulls vs Tasmania Tigers List a One-Day Cup 16.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bartlett Xavier
bowler
Carlisle Iain
bowler
Bazley James
all rounder
Chaudhary Nikhil
all rounder
Bryant Max
batsman
Elliott Kieran
no information yet
Burns Joe
batsman
Ellis Nathan
bowler
Clayton Jack
batsman
Hope Bradley
all rounder
Floros Benji
bowler
Jewell Caleb Paul
batsman
Hearne Lachlan
batsman
Kuhnemann Matthew
bowler
Kerr Hayden
all rounder
Meredith Riley
bowler
Khawaja Usman
batsman
Owen Mitchell J
all rounder
Labuschagne Marnus
batsman
Silk Jordan
batsman
Lovell Angus
no information yet
Stanlake Billy
bowler
McDermott Ben
wicket keeper
Wade Matthew
wicket keeper
Neser Michael
all rounder
Ward Tim
batsman
Peirson Jimmy
wicket keeper
Weatherald Jake
batsman
Renshaw Matthew
batsman
Webster Beau
all rounder
Sandhu Gurinder
bowler
Wright Mac
batsman
Skelly Samuel
no information yet
Straker Tom
batsman
Swepson Mitch
bowler
Weibgen Hugh
all rounder
Wildermuth Jack
all rounder
Match has not started yet