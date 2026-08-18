Squads Queensland Bulls vs Tasmania Tigers List a One-Day Cup 16.11.2026

List a

BUL
BUL
TIG
TIG

Playing

BUL
BUL
TIG
TIG
First TeamSecond Team
Bazley James

all rounder

Chaudhary Nikhil

all rounder

Bryant Max

batsman

Elliott Kieran

no information yet

Burns Joe

batsman

Hope Bradley

all rounder

Kerr Hayden

all rounder

Owen Mitchell J

all rounder

Lovell Angus

no information yet

McDermott Ben

wicket keeper

Wade Matthew

wicket keeper

Neser Michael

all rounder

Ward Tim

batsman

Peirson Jimmy

wicket keeper

Webster Beau

all rounder

Wright Mac

batsman

Skelly Samuel

no information yet

Weibgen Hugh

all rounder

Wildermuth Jack

all rounder

Bench

BUL
BUL
TIG
TIG

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet