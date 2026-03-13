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Queensland Bulls vs Tasmania Tigers
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H2h
H2h Queensland Bulls vs Tasmania Tigers List a One-Day Cup 16.11.2026
Nov 16, 2026
List a
BUL
12:00 AM
TIG
Upcoming
Match Details
Squads
H2H
Queensland Bulls vs Tasmania Tigers
Mar 13, 2026
First class, Sheffield Shield
Tasmania Tigers
Queensland Bulls
Oct 09, 2025
List a, One-Day Cup
Queensland Bulls
Tasmania Tigers
Oct 04, 2025
First class, Sheffield Shield
Queensland Bulls
Tasmania Tigers
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