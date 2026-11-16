Highlights Victoria vs Western Australia List a One-Day Cup 16.11.2026
Agar to TF Rogers, 1 run
Agar to TF Rogers, 2 runs
Agar to Handscomb, 1 run
Agar to Handscomb, wide
Agar to Handscomb, 0 runs
Agar to TF Rogers, 1 run
Agar to TF Rogers, 0 runs
Malajczuk to TF Rogers, 1 run
Malajczuk to Handscomb, 1 run
Malajczuk to TF Rogers, 1 run
Malajczuk to Handscomb, 1 run
Malajczuk to Handscomb, 0 runs
Malajczuk to Handscomb, 0 runs
Agar to TF Rogers, 0 runs
Agar to TF Rogers, 0 runs
Agar to TF Rogers, 0 runs
Agar to TF Rogers, 0 runs
Agar to TF Rogers, 0 runs
Agar to TF Rogers, 0 runs
Malajczuk to TF Rogers, 1 run
Malajczuk to TF Rogers, 0 runs
Malajczuk to TF Rogers, 0 runs
Malajczuk to TF Rogers, 0 runs
Malajczuk to TF Rogers, 0 runs
Malajczuk to Handscomb, 1 run
Agar to Handscomb, 1 run
appeal, wicket (caught - Harper)
Agar to Harper, 0 runs
Agar to TF Rogers, 1 run
Agar to Harper, 1 run
Agar to TF Rogers, 1 run
Richardson to Harper, 0 runs
Richardson to Harper, 0 runs
Richardson to TF Rogers, 1 run
Richardson to TF Rogers, 4 runs
Richardson to TF Rogers, 0 runs
Richardson to Harper, 1 run
Agar to TF Rogers, 1 run
TF Rogers plays a defensive stroke for one run.
Agar to Harper, 1 run
Agar to TF Rogers, 1 run
Agar to TF Rogers, 0 runs
Agar to TF Rogers, 0 runs
Richardson to Harper, 4 runs
Richardson to Harper, wide
Richardson to TF Rogers, 1 run
Harper defends for one run.
Richardson to Harper, 0 runs
Richardson to Harper, 0 runs
Richardson to Harper, 0 runs
0 runs
Quiggin to TF Rogers, wide
Quiggin to TF Rogers, 4 runs
Quiggin to TF Rogers, 4 runs
Quiggin to Harper, 1 run
And again! Harper plays a defensive stroke for a half dozen runs.
Quiggin to Harper, 0 runs
Richardson to TF Rogers, 0 runs
Richardson to Harper, 3 runs
Richardson to Harper, 0 runs
Richardson to Harper, 0 runs
TF Rogers defends for three runs.
Richardson to TF Rogers, 0 runs
Quiggin to Harper, 0 runs
Quiggin to Harper, 0 runs
Quiggin to TF Rogers, 1 run
Quiggin to TF Rogers, 0 runs
Quiggin to Harper, 1 run
Quiggin to Harper, 0 runs
Richardson to TF Rogers, 0 runs
Richardson to TF Rogers, 0 runs
Richardson to Harper, 1 run
Richardson to TF Rogers, 3 runs
Richardson to Harper, 1 run
Richardson to Harper, 0 runs