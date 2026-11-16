Highlights Victoria vs Western Australia List a One-Day Cup 16.11.2026

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VIC
VIC

(12 ov.) 62/1

WEA
WEA
11.6
1

Agar to TF Rogers, 1 run

11.5
2

Agar to TF Rogers, 2 runs

11.4
1

Agar to Handscomb, 1 run

11.4
1

Agar to Handscomb, wide

11.3
.

Agar to Handscomb, 0 runs

11.2
1

Agar to TF Rogers, 1 run

11.1
.

Agar to TF Rogers, 0 runs

10.6
1

Malajczuk to TF Rogers, 1 run

10.5
1

Malajczuk to Handscomb, 1 run

10.4
1

Malajczuk to TF Rogers, 1 run

10.3
1

Malajczuk to Handscomb, 1 run

10.2
.

Malajczuk to Handscomb, 0 runs

10.1
.

Malajczuk to Handscomb, 0 runs

9.6
.

Agar to TF Rogers, 0 runs

9.5
.

Agar to TF Rogers, 0 runs

9.4
.

Agar to TF Rogers, 0 runs

9.3
.

Agar to TF Rogers, 0 runs

9.2
.

Agar to TF Rogers, 0 runs

9.1
.

Agar to TF Rogers, 0 runs

8.6
1

Malajczuk to TF Rogers, 1 run

8.5
.

Malajczuk to TF Rogers, 0 runs

8.4
.

Malajczuk to TF Rogers, 0 runs

8.3
.

Malajczuk to TF Rogers, 0 runs

8.2
.

Malajczuk to TF Rogers, 0 runs

8.1
1

Malajczuk to Handscomb, 1 run

7.6
1

Agar to Handscomb, 1 run

7.5
W

appeal, wicket (caught - Harper)

7.4
.

Agar to Harper, 0 runs

7.3
1

Agar to TF Rogers, 1 run

7.2
1

Agar to Harper, 1 run

7.1
1

Agar to TF Rogers, 1 run

6.6
.

Richardson to Harper, 0 runs

6.5
.

Richardson to Harper, 0 runs

6.4
1

Richardson to TF Rogers, 1 run

6.3
4

Richardson to TF Rogers, 4 runs

6.2
.

Richardson to TF Rogers, 0 runs

6.1
1

Richardson to Harper, 1 run

5.6
1

Agar to TF Rogers, 1 run

5.5
1

TF Rogers plays a defensive stroke for one run.

5.4
1

Agar to Harper, 1 run

5.3
1

Agar to TF Rogers, 1 run

5.2
.

Agar to TF Rogers, 0 runs

5.1
.

Agar to TF Rogers, 0 runs

4.6
4

Richardson to Harper, 4 runs

4.6
1

Richardson to Harper, wide

4.5
1

Richardson to TF Rogers, 1 run

4.4
1

Harper defends for one run.

4.3
.

Richardson to Harper, 0 runs

4.2
.

Richardson to Harper, 0 runs

4.1
.

Richardson to Harper, 0 runs

3.6
.

0 runs

3.6
1

Quiggin to TF Rogers, wide

3.5
4

Quiggin to TF Rogers, 4 runs

3.4
4

Quiggin to TF Rogers, 4 runs

3.3
1

Quiggin to Harper, 1 run

3.2
6

And again! Harper plays a defensive stroke for a half dozen runs.

3.1
.

Quiggin to Harper, 0 runs

2.6
.

Richardson to TF Rogers, 0 runs

2.5
3

Richardson to Harper, 3 runs

2.4
.

Richardson to Harper, 0 runs

2.3
.

Richardson to Harper, 0 runs

2.2
3

TF Rogers defends for three runs.

2.1
.

Richardson to TF Rogers, 0 runs

1.6
.

Quiggin to Harper, 0 runs

1.5
.

Quiggin to Harper, 0 runs

1.4
1

Quiggin to TF Rogers, 1 run

1.3
.

Quiggin to TF Rogers, 0 runs

1.2
1

Quiggin to Harper, 1 run

1.1
.

Quiggin to Harper, 0 runs

0.6
.

Richardson to TF Rogers, 0 runs

0.5
.

Richardson to TF Rogers, 0 runs

0.4
1

Richardson to Harper, 1 run

0.3
3

Richardson to TF Rogers, 3 runs

0.2
1

Richardson to Harper, 1 run

0.1
.

Richardson to Harper, 0 runs