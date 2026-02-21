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Victoria vs Western Australia
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H2h
H2h Victoria vs Western Australia List a One-Day Cup 16.11.2026
Nov 16, 2026
List a
VIC
03:00 AM
WEA
Upcoming
Match Details
Squads
H2H
Victoria vs Western Australia
Feb 21, 2026
List a, One-Day Cup
Western Australia
233
Victoria
230
Feb 16, 2026
First class, Sheffield Shield
Western Australia
Victoria
Dec 03, 2025
First class, Sheffield Shield
Victoria
Western Australia
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