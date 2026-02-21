H2h Victoria vs Western Australia List a One-Day Cup 16.11.2026

List a

VIC
VIC
WEA
WEA
Victoria vs Western Australia

List a, One-Day Cup

WEAWestern Australia

233

VICVictoria

230

First class, Sheffield Shield

WEAWestern Australia

VICVictoria

First class, Sheffield Shield

VICVictoria

WEAWestern Australia

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