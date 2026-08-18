Match details Victoria vs Western Australia List a One-Day Cup 16.11.2026

List a

VIC
VIC
WEA
WEA

Match Info

Match:One-Day Cup 26/27
Date:Friday, September 18, 2026 - Sunday, February 14, 2027
Toss:no information yet
Time:Monday, November 16, 2026 03:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Victoria Squad

PlayersBoland Scott, Brasher Dylan, Dixon Harry, Elliott Sam, Handscomb Peter, Harper Sam, Harris Marcus, Maxwell Glenn, McClure Cameron, Murphy Todd, Perry Mitch, Rogers Thomas, Short Matt, Stow Callum, Sutherland Will
Benchno information yet

Western Australia Squad

PlayersAgar Ashton, Bancroft Cameron, Cartwright Hilton, Curtis Joel, Esterhuysen Albert, Fanning Sam, Haskett Liam, Jackson Bryce, Kelly Matthew, Malajczuk Will, Paris Joel, Turner Ashton, Whiteman Sam, Wyllie Teague
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet