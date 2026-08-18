Squads Victoria vs Western Australia List a One-Day Cup 16.11.2026

List a

VIC
VIC
WEA
WEA

Playing

VIC
VIC
WEA
WEA
First TeamSecond Team
Agar Ashton

all rounder

Curtis Joel

wicket keeper

Handscomb Peter

wicket keeper

Esterhuysen Albert

no information yet

Harper Sam

wicket keeper

Haskett Liam

all rounder

Maxwell Glenn

all rounder

Malajczuk Will

no information yet

Short Matt

all rounder

Whiteman Sam

wicket keeper

Stow Callum

no information yet

Wyllie Teague

all rounder

Sutherland Will

all rounder

Bench

VIC
VIC
WEA
WEA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet