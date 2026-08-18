Squads Victoria vs Western Australia List a One-Day Cup 16.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Boland Scott
bowler
Agar Ashton
all rounder
Brasher Dylan
batsman
Bancroft Cameron
batsman
Dixon Harry
batsman
Cartwright Hilton
all rounder
Elliott Sam
bowler
Curtis Joel
wicket keeper
Handscomb Peter
wicket keeper
Esterhuysen Albert
no information yet
Harper Sam
wicket keeper
Fanning Sam
batsman
Harris Marcus
batsman
Haskett Liam
all rounder
Maxwell Glenn
all rounder
Jackson Bryce
batsman
McClure Cameron
bowler
Kelly Matthew
bowler
Murphy Todd
bowler
Malajczuk Will
no information yet
Perry Mitch
bowler
Paris Joel
bowler
Rogers Thomas
bowler
Turner Ashton
batsman
Short Matt
all rounder
Whiteman Sam
wicket keeper
Stow Callum
no information yet
Wyllie Teague
all rounder
Sutherland Will
all rounder
Match has not started yet