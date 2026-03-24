H2h Mountaineers vs Eagles List a Pro50 Championship 17.11.2026

List a

MOU
MOU
EAG
EAG
Mountaineers vs Eagles

List a, Pro50 Championship

MOUMountaineers

251

EAGEagles

249

First class, Logan Cup

MOUMountaineers

EAGEagles

List a, Pro50 Championship

EAGEagles

167

MOUMountaineers

166
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