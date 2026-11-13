Squads Mountaineers vs Eagles List a Pro50 Championship 17.11.2026

List a

MOU
MOU
EAG
EAG

Playing

MOU
MOU
EAG
EAG
First TeamSecond Team
Bonyongwe Nigel

wicket keeper

Chibhabha Chamu

all rounder

Chitumba Clive

all rounder

Gumbie Joylord

wicket keeper

Macheke Hendrichs

no information yet

Hamza Ameer

wicket keeper

Makauyo Tariro

all rounder

Madhevere Wesley

all rounder

Masunda Larvet

wicket keeper

Moor Peter

wicket keeper

Mutsamba Travor

all rounder

Ncube Cunningham

wicket keeper

Munyonga Tony

all rounder

Nenhunzi Tinashe

wicket keeper

Myers Dion

batsman

Roach Romario

no information yet

Shungu Mashford

all rounder

Bench

MOU
MOU
EAG
EAG

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet