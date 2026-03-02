H2h Mountaineers vs Tuskers List a Pro50 Championship 25.10.2026

List a

MOU
MOU
TUS
TUS
Mountaineers vs Tuskers

List a, Pro50 Championship

TUSTuskers

62

MOUMountaineers

231

First class, Logan Cup

TUSTuskers

MOUMountaineers

First class, Logan Cup

TUSTuskers

MOUMountaineers