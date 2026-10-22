Squads Mountaineers vs Tuskers List a Pro50 Championship 25.10.2026

List a

MOU
MOU
TUS
TUS

Playing

MOU
MOU
TUS
TUS
First TeamSecond Team
Bonyongwe Nigel

wicket keeper

Bechani Tanatswa

all rounder

Chitumba Clive

all rounder

Chigoma Allan

all rounder

Gumbie Joylord

wicket keeper

Haukozi S

batsman

Macheke Hendrichs

no information yet

Makauyo Tariro

all rounder

Madande Clive

wicket keeper

Maposa Tawanada

all rounder

Mboyi Dalubhle

wicket keeper

Mupariwa Taffy

wicket keeper

Moor Peter

wicket keeper

Mupembe Adrian

wicket keeper

Musekwa Sheunopa

no information yet

Naqvi Awad

batsman

Munyonga Tony

all rounder

Myers Dion

batsman

Nzvenga Dylan

no information yet

Riaz Mamoon Ur

no information yet

Shungu Mashford

all rounder

Shara Arnold

all rounder

Bench

MOU
MOU
TUS
TUS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet