Squads Mountaineers vs Tuskers List a Pro50 Championship 25.10.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bennet Brian
batsman
Akbar Hamid Ali
batsman
Bonyongwe Nigel
wicket keeper
Bechani Tanatswa
all rounder
Chiora Tinashe
batsman
Chari Brian
batsman
Chitumba Clive
all rounder
Chigoma Allan
all rounder
Gopito Baxton
batsman
Chimusoro Munashe
bowler
Gumbie Joylord
wicket keeper
Dube Mgcini
bowler
Kasuza Kevin
batsman
Haukozi S
batsman
Macheke Hendrichs
no information yet
James Brandon
batsman
Magodo Spencer
batsman
Jongwe Luke
bowler
Makauyo Tariro
all rounder
Madande Clive
wicket keeper
Maruma Timycen
batsman
Makoni Tanunurwa
batsman
Masakadza Shingi
bowler
Maposa Tawanada
all rounder
Masakadza Wellington
bowler
Masuku Ernest
bowler
Masara John
bowler
Mboyi Dalubhle
wicket keeper
Masekesa Vincent
bowler
Mpofu Chris
bowler
Mhlanga Fortune
bowler
Mpofu Nkosana
batsman
Mirza Mohammad Salman
bowler
Mupariwa Taffy
wicket keeper
Moor Peter
wicket keeper
Mupembe Adrian
wicket keeper
Muchawaya Tinashe
bowler
Musekwa Sheunopa
no information yet
Mugeri Prosper
batsman
Naqvi Awad
batsman
Munyonga Tony
all rounder
Ndlovu Ainsley
bowler
Myers Dion
batsman
Nzvenga Dylan
no information yet
Nyauchi Victor
bowler
Qadri Hamidullah
bowler
Schadendorf Dane
batsman
Riaz Mamoon Ur
no information yet
Shungu Mashford
all rounder
Shara Arnold
all rounder
Tiripano Donald
bowler
Shumba Milton
batsman
Match has not started yet