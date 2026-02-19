H2h Mid West Rhinos vs Eagles List a Pro50 Championship 20.11.2026

List a

MWR
MWR
EAG
EAG
Mid West Rhinos vs Eagles

List a, Pro50 Championship

MWRMid West Rhinos

292

EAGEagles

246

First class, Logan Cup

MWRMid West Rhinos

EAGEagles

List a, Pro50 Championship

MWRMid West Rhinos

262

EAGEagles

263
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