H2h Melbourne Stars vs Melbourne Renegades T20 Big Bash League, Women 22.11.2026

T20

MES
MES
MER
MER
Melbourne Stars vs Melbourne Renegades

T20, Big Bash League, Women

MERMelbourne Renegades

115

MESMelbourne Stars

160

T20, Big Bash League, Women

MESMelbourne Stars

141

MERMelbourne Renegades

145