H2h Sydney Sixers vs Melbourne Stars T20 Big Bash League, Women 26.11.2026

T20

SYS
SYS
MES
MES
Sydney Sixers vs Melbourne Stars

T20, Big Bash League, Women

MESMelbourne Stars

148

SYSSydney Sixers

164

T20, Big Bash League, Women

SYSSydney Sixers

42

MESMelbourne Stars

219