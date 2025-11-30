H2h Sydney Thunder vs Sydney Sixers T20 Big Bash League, Women 28.11.2026

T20

SYT
SYT
SYS
SYS
Sydney Thunder vs Sydney Sixers

T20, Big Bash League, Women

SYSSydney Sixers

176

SYTSydney Thunder

174

T20, Big Bash League, Women

SYTSydney Thunder

118

SYSSydney Sixers

142

T20, T20 Spring Challenge, Women

SYSSydney Sixers

170

SYTSydney Thunder

146