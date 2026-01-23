H2h Hobart Hurricanes vs Sydney Sixers T20 Big Bash League 17.01.2027

T20

Launceston

HHU
HHU
SYS
SYS
Hobart Hurricanes vs Sydney Sixers

T20, Big Bash League

Sydney Cricket Ground

SYSSydney Sixers

198

HHUHobart Hurricanes

141

T20, Big Bash League

Sydney Cricket Ground

SYSSydney Sixers

32

HHUHobart Hurricanes