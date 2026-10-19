Squads Hobart Hurricanes vs Sydney Sixers T20 Big Bash League 17.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehan
all rounder
Abbott Sean
bowler
Carlisle Iain
bowler
Azam Babar
batsman
Chaudhary Nikhil
all rounder
Chohan Jafer
all rounder
Ellis Nathan
bowler
Curran Tom
all rounder
Hossain Rishad
bowler
Davies Joel
batsman
Jordan Chris
bowler
Dwarshuis Ben
bowler
McDermott Ben
wicket keeper
Edwards Jack
batsman
Meredith Riley
bowler
Henriques Moises
all rounder
Owen Mitchell J
all rounder
Murphy Todd
bowler
Wade Matthew
wicket keeper
Perry Mitch
bowler
Weatherald Jake
batsman
Philippe Josh
wicket keeper
Webster Beau
all rounder
Silk Jordan
batsman
Wright Mac
batsman
Smith Steve
batsman
Match has not started yet