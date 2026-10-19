Squads Hobart Hurricanes vs Sydney Sixers T20 Big Bash League 17.01.2027

T20

Launceston

HHU
HHU
SYS
SYS

Playing

HHU
HHU
SYS
SYS
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Azam Babar

batsman

Chaudhary Nikhil

all rounder

Chohan Jafer

all rounder

Curran Tom

all rounder

McDermott Ben

wicket keeper

Henriques Moises

all rounder

Owen Mitchell J

all rounder

Wade Matthew

wicket keeper

Philippe Josh

wicket keeper

Webster Beau

all rounder

Wright Mac

batsman

Bench

HHU
HHU
SYS
SYS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet