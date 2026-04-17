H2h Lions vs Titans T20 T20 South Africa Cup 01.11.2026

T20

LIO
LIO
TIT
TIT
Lions vs Titans

T10, Metro T10 Cup

TITTitans

LIOLions

List a, List-A CSA One Day Cup Division 1

LIOLions

248

TITTitans

252

List a, List-A CSA One Day Cup Division 1

LIOLions

165

TITTitans

114
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