Squads Lions vs Titans T20 T20 South Africa Cup 01.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abrahams Cole
batsman
Boast Matthew
bowler
Dawood Junaid
bowler
Bokako Tladi
bowler
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Bosch Corbin
all rounder
Fortuin Bjorn
bowler
Brand Neil
all rounder
Hamza Zubayr
batsman
Brevis Dewald
all rounder
Hermann Ronan
wicket keeper
Coetzee Gerald
bowler
Magala Sisanda
bowler
Dala CJ
bowler
Makwetu Wandile
wicket keeper
De Kock Quinton
wicket keeper
Moreki Tshepo
bowler
Elgar Dean
batsman
Mulder Wiaan
all rounder
Ferreira Donovan
wicket keeper
Peter Nqabayomzi
bowler
Gqamane Ayabulela
all rounder
Potgieter Delano
all rounder
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Rabada Kagiso
bowler
Makhanya Sibonelo
batsman
Rickelton Ryan
wicket keeper
Markram Aiden
all rounder
Siboto Malusi
bowler
Moonsamy Rivaldo
batsman
Sipamla Lutho
bowler
Ngidi Lungi
bowler
van Biljon Marco
all rounder
Phangiso Aaron
bowler
van Buuren Mitchell
all rounder
Shamsi Tabraiz
bowler
Van der Dussen Rassie
batsman
Twala Musawenkosi
wicket keeper
Yusuf Codi Ethan
bowler
van Heerden Joshua
batsman
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