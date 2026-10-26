Squads Lions vs Titans T20 T20 South Africa Cup 01.11.2026

T20

LIO
LIO
TIT
TIT

Playing

LIO
LIO
TIT
TIT
First TeamSecond Team
Esterhuizen Connor

wicket keeper

Bosch Corbin

all rounder

Brand Neil

all rounder

Brevis Dewald

all rounder

Hermann Ronan

wicket keeper

Dala CJ

bowler

Makwetu Wandile

wicket keeper

De Kock Quinton

wicket keeper

Elgar Dean

batsman

Mulder Wiaan

all rounder

Ferreira Donovan

wicket keeper

Potgieter Delano

all rounder

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Rickelton Ryan

wicket keeper

Markram Aiden

all rounder

van Biljon Marco

all rounder

Twala Musawenkosi

wicket keeper

Bench

LIO
LIO
TIT
TIT

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First TeamSecond Team

Match has not started yet