H2h Titans vs Lions T20 T20 South Africa Cup 31.10.2026

T20

TIT
TIT
LIO
LIO
Titans vs Lions

T10, Metro T10 Cup

TITTitans

LIOLions

List a, List-A CSA One Day Cup Division 1

LIOLions

248

TITTitans

252

List a, List-A CSA One Day Cup Division 1

LIOLions

165

TITTitans

114
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