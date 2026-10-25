Squads Titans vs Lions T20 T20 South Africa Cup 31.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Boast Matthew
bowler
Abrahams Cole
batsman
Bokako Tladi
bowler
Dawood Junaid
bowler
Bosch Corbin
all rounder
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Brand Neil
all rounder
Fortuin Bjorn
bowler
Brevis Dewald
all rounder
Hamza Zubayr
batsman
Coetzee Gerald
bowler
Hermann Ronan
wicket keeper
Dala CJ
bowler
Magala Sisanda
bowler
De Kock Quinton
wicket keeper
Makwetu Wandile
wicket keeper
Elgar Dean
batsman
Moreki Tshepo
bowler
Ferreira Donovan
wicket keeper
Mulder Wiaan
all rounder
Gqamane Ayabulela
all rounder
Peter Nqabayomzi
bowler
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Potgieter Delano
all rounder
Makhanya Sibonelo
batsman
Rabada Kagiso
bowler
Markram Aiden
all rounder
Rickelton Ryan
wicket keeper
Moonsamy Rivaldo
batsman
Siboto Malusi
bowler
Ngidi Lungi
bowler
Sipamla Lutho
bowler
Phangiso Aaron
bowler
van Biljon Marco
all rounder
Shamsi Tabraiz
bowler
van Buuren Mitchell
all rounder
Twala Musawenkosi
wicket keeper
Van der Dussen Rassie
batsman
van Heerden Joshua
batsman
Yusuf Codi Ethan
bowler
Williams Lizaad
bowler
Match has not started yet