H2h Madhya Pradesh vs Puducherry T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026

T20

MAP
MAP
PUD
PUD
Madhya Pradesh vs Puducherry

First class, Ranji Trophy

PUDPuducherry

MAPMadhya Pradesh

List a, Vijay Hazare Trophy

MAPMadhya Pradesh

228

PUDPuducherry

229