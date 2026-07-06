Syed Mushtaq Ali Trophy Points Table 2026
Group A
Group Super League A
|Team Name
|M
|W
|L
|D
|NR
|PTS
|Series Form
MumbaiMUM
|10
|0
|0
|10
|0
|0
|DDDDD
HyderabadHYD
|10
|0
|0
|10
|0
|0
|DDDDD
HaryanaHAR
|11
|0
|0
|11
|0
|0
|DDDDD
RajasthanRAJ
|10
|0
|0
|10
|0
|0
|DDDDD
Group Super League B
|Team Name
|M
|W
|L
|D
|NR
|PTS
|Series Form
AndhraANDP
|10
|0
|0
|10
|0
|0
|DDDDD
Madhya PradeshMAP
|10
|0
|0
|10
|0
|0
|DDDDD
PunjabPUN
|10
|0
|0
|10
|0
|0
|DDDDD
JharkhandJHA
|11
|0
|0
|11
|0
|0
|DDDDD
Group B
|Team Name
|M
|W
|L
|D
|NR
|PTS
|Series Form
MaharashtraMAH
|7
|0
|0
|7
|0
|0
|DDDDD
Uttar PradeshUTP
|7
|0
|0
|7
|0
|0
|DDDDD