Syed Mushtaq Ali Trophy Points Table 2026

Group A

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Railways
RailwaysRAI		700700DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Chhattisgarh
ChhattisgarhCHH		08 DecDCHH vs RAI T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 08.12.2025
Vidarbha
VidarbhaVID		06 DecDRAI vs VID T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 06.12.2025
Odisha
OdishaODI		04 DecDODI vs RAI T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 04.12.2025
Andhra
AndhraANDP		02 DecDANDP vs RAI T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 02.12.2025
Assam
AssamASM		30 NovDASM vs RAI T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 30.11.2025
Vidarbha
VidarbhaVID		700700DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Andhra
AndhraANDP		08 DecDANDP vs VID T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 08.12.2025
Railways
RailwaysRAI		06 DecDRAI vs VID T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 06.12.2025
Assam
AssamASM		04 DecDASM vs VID T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 04.12.2025
Kerala
KeralaKER		02 DecDKER vs VID T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 02.12.2025
Odisha
OdishaODI		30 NovDODI vs VID T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 30.11.2025
Kerala
KeralaKER		700700DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Assam
AssamASM		08 DecDASM vs KER T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 08.12.2025
Andhra
AndhraANDP		06 DecDANDP vs KER T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 06.12.2025
Mumbai
MumbaiMUM		04 DecDKER vs MUM T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 04.12.2025
Vidarbha
VidarbhaVID		02 DecDKER vs VID T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 02.12.2025
Chhattisgarh
ChhattisgarhCHH		30 NovDCHH vs KER T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 30.11.2025
Chhattisgarh
ChhattisgarhCHH		700700DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Railways
RailwaysRAI		08 DecDCHH vs RAI T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 08.12.2025
Mumbai
MumbaiMUM		06 DecDCHH vs MUM T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 06.12.2025
Andhra
AndhraANDP		04 DecDANDP vs CHH T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 04.12.2025
Odisha
OdishaODI		02 DecDCHH vs ODI T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 02.12.2025
Kerala
KeralaKER		30 NovDCHH vs KER T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 30.11.2025
Assam
AssamASM		700700DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Kerala
KeralaKER		08 DecDASM vs KER T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 08.12.2025
Odisha
OdishaODI		06 DecDASM vs ODI T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 06.12.2025
Vidarbha
VidarbhaVID		04 DecDASM vs VID T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 04.12.2025
Mumbai
MumbaiMUM		02 DecDASM vs MUM T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 02.12.2025
Railways
RailwaysRAI		30 NovDASM vs RAI T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 30.11.2025
Odisha
OdishaODI		700700DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Mumbai
MumbaiMUM		08 DecDMUM vs ODI T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 08.12.2025
Assam
AssamASM		06 DecDASM vs ODI T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 06.12.2025
Railways
RailwaysRAI		04 DecDODI vs RAI T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 04.12.2025
Chhattisgarh
ChhattisgarhCHH		02 DecDCHH vs ODI T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 02.12.2025
Vidarbha
VidarbhaVID		30 NovDODI vs VID T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 30.11.2025

Group Super League A

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Mumbai
MumbaiMUM		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Rajasthan
RajasthanRAJ		16 DecDMUM vs RAJ T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 16.12.2025
Haryana
HaryanaHAR		14 DecDMUM vs HAR T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 14.12.2025
Hyderabad
HyderabadHYD		12 DecDMUM vs HYD T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 12.12.2025
Odisha
OdishaODI		08 DecDMUM vs ODI T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 08.12.2025
Chhattisgarh
ChhattisgarhCHH		06 DecDCHH vs MUM T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 06.12.2025
Hyderabad
HyderabadHYD		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Haryana
HaryanaHAR		16 DecDHYD vs HAR T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 16.12.2025
Rajasthan
RajasthanRAJ		14 DecDHYD vs RAJ T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 14.12.2025
Mumbai
MumbaiMUM		12 DecDMUM vs HYD T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 12.12.2025
Chandigarh
ChandigarhCHAN		08 DecDCHAN vs HYD T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 08.12.2025
Bihar
BiharBIH		06 DecDBIH vs HYD T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 06.12.2025
Haryana
HaryanaHAR		11001100DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Jharkhand
JharkhandJHA		18 DecDJHA vs HAR T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 18.12.2025
Hyderabad
HyderabadHYD		16 DecDHYD vs HAR T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 16.12.2025
Mumbai
MumbaiMUM		14 DecDMUM vs HAR T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 14.12.2025
Rajasthan
RajasthanRAJ		12 DecDHAR vs RAJ T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 12.12.2025
Bengal
BengalBEN		08 DecDBEN vs HAR T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 08.12.2025
Rajasthan
RajasthanRAJ		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Mumbai
MumbaiMUM		16 DecDMUM vs RAJ T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 16.12.2025
Hyderabad
HyderabadHYD		14 DecDHYD vs RAJ T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 14.12.2025
Haryana
HaryanaHAR		12 DecDHAR vs RAJ T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 12.12.2025
Jharkhand
JharkhandJHA		08 DecDJHA vs RAJ T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 08.12.2025
Delhi
DelhiDEL		06 DecDDEL vs RAJ T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 06.12.2025

Group Super League B

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Andhra
AndhraANDP		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Jharkhand
JharkhandJHA		16 DecDANDP vs JHA T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 16.12.2025
Punjab
PunjabPUN		14 DecDANDP vs PUN T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 14.12.2025
Madhya Pradesh
Madhya PradeshMAP		12 DecDANDP vs MAP T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 12.12.2025
Vidarbha
VidarbhaVID		08 DecDANDP vs VID T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 08.12.2025
Kerala
KeralaKER		06 DecDANDP vs KER T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 06.12.2025
Madhya Pradesh
Madhya PradeshMAP		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Punjab
PunjabPUN		16 DecDMAP vs PUN T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 16.12.2025
Jharkhand
JharkhandJHA		14 DecDMAP vs JHA T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 14.12.2025
Andhra
AndhraANDP		12 DecDANDP vs MAP T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 12.12.2025
Jammu And Kashmir
Jammu And KashmirJAK		08 DecDJAK vs MAP T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 08.12.2025
Chandigarh
ChandigarhCHAN		06 DecDCHAN vs MAP T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 06.12.2025
Punjab
PunjabPUN		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Madhya Pradesh
Madhya PradeshMAP		16 DecDMAP vs PUN T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 16.12.2025
Andhra
AndhraANDP		14 DecDANDP vs PUN T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 14.12.2025
Jharkhand
JharkhandJHA		12 DecDPUN vs JHA T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 12.12.2025
Gujarat
GujaratGUJ		08 DecDGUJ vs PUN T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 08.12.2025
Services
ServicesSER		06 DecDPUN vs SER T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 06.12.2025
Jharkhand
JharkhandJHA		11001100DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Haryana
HaryanaHAR		18 DecDJHA vs HAR T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 18.12.2025
Andhra
AndhraANDP		16 DecDANDP vs JHA T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 16.12.2025
Madhya Pradesh
Madhya PradeshMAP		14 DecDMAP vs JHA T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 14.12.2025
Punjab
PunjabPUN		12 DecDPUN vs JHA T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 12.12.2025
Rajasthan
RajasthanRAJ		08 DecDJHA vs RAJ T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 08.12.2025

Group B

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Maharashtra
MaharashtraMAH		700700DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Goa
GoaGOA		08 DecDGOA vs MAH T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 08.12.2025
Uttar Pradesh
Uttar PradeshUTP		06 DecDMAH vs UTP T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 06.12.2025
Madhya Pradesh
Madhya PradeshMAP		04 DecDMAP vs MAH T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 04.12.2025
Bihar
BiharBIH		02 DecDBIH vs MAH T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 02.12.2025
Chandigarh
ChandigarhCHAN		30 NovDCHAN vs MAH T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Results Score 30.11.2025
Uttar Pradesh
Uttar PradeshUTP		700700DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Bihar
BiharBIH		08 Dec