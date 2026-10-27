Squads Madhya Pradesh vs Puducherry T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Batham Rahul
bowler
Anand Kargave Akash
batsman
Chouhan Rishabh
batsman
Aravinddaraj A
bowler
Hirwani Mihir
bowler
Chauhan Bhupender
all rounder
Iyer Venkatesh
all rounder
Dogra Paras
batsman
Jain Saransh
bowler
Jadhav Yash
wicket keeper
Kartikeya Kumar
batsman
Jayasundaram Karthikeyan
batsman
Khan Avesh
bowler
Karthik Arun
wicket keeper
Khan Mohd Arshad
bowler
Marimuthu Vikneshwaran
batsman
Khejroliya Kulwant
bowler
Pandey Krishna
batsman
Patidar Rajat
batsman
Rohit Damodaran
batsman
Sahani Parth
batsman
Sharma Bharat
bowler
Sharma Shubham
batsman
Sivaraman Parameeswaran
all rounder
Solanki Sagar
all rounder
Udeshi Sagar
bowler
Thakur Rakesh
wicket keeper
Yadav Gaurav
bowler
Match has not started yet