Squads Madhya Pradesh vs Puducherry T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026

T20

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PUD
PUD

Playing

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PUD
PUD
First TeamSecond Team
Iyer Venkatesh

all rounder

Jadhav Yash

wicket keeper

Karthik Arun

wicket keeper

Solanki Sagar

all rounder

Thakur Rakesh

wicket keeper

Bench

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MAP
PUD
PUD

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet