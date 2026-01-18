H2h Mi Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape T20 SA20 04.02.2027

T20

CAP
CAP
SUN
SUN
Mi Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape

T20, SA20

SUNSunrisers Eastern Cape

149

CAPMi Cape Town

148

T20, SA20

CAPMi Cape Town

140

SUNSunrisers Eastern Cape

139