Squads Mi Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape T20 SA20 04.02.2027

T20

CAP
CAP
SUN
SUN

Playing

CAP
CAP
SUN
SUN
First TeamSecond Team
Bosch Corbin

all rounder

Bairstow Jonny

wicket keeper

Breetzke Matthew

wicket keeper

Janat Karim

all rounder

De Kock Quinton

wicket keeper

Lategan Dan

no information yet

Linde George

all rounder

Gregory Lewis

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

Jansen Marco

all rounder

King CJ

no information yet

Pooran Nicholas

wicket keeper

King JP

all rounder

Pretorius Dwaine

all rounder

Kruger Patrick

all rounder

Rickelton Ryan

wicket keeper

Snyman Jacques

all rounder

van Vuuren Tiaan

all rounder

Swanepoel Beyers

all rounder

Bench

CAP
CAP
SUN
SUN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet