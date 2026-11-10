Squads Mi Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape T20 SA20 04.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bosch Corbin
all rounder
Bairstow Jonny
wicket keeper
Boult Trent
bowler
Breetzke Matthew
wicket keeper
Hendricks Reeza
batsman
Coles James Matthew
all rounder
Janat Karim
all rounder
De Kock Quinton
wicket keeper
Khan Rashid
bowler
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Lategan Dan
no information yet
Green Chris
bowler
Linde George
all rounder
Gregory Lewis
all rounder
Luus Tristan
bowler
Hermann Jordan
batsman
Moores Tom
wicket keeper
Jansen Marco
all rounder
Piedt Dane
bowler
King CJ
no information yet
Pooran Nicholas
wicket keeper
King JP
all rounder
Pretorius Dwaine
all rounder
Kruger Patrick
all rounder
Rabada Kagiso
bowler
Milne Adam
bowler
Rickelton Ryan
wicket keeper
Muthusamy Senuran
all rounder
Shamsi Tabraiz
bowler
Nortje Anrich
bowler
Smith Jason
batsman
Ratnayake Tharindu
bowler
Snyman Jacques
all rounder
Sipamla Lutho
bowler
Van der Dussen Rassie
batsman
Stubbs Tristan
batsman
van Vuuren Tiaan
all rounder
Swanepoel Beyers
all rounder
Match has not started yet